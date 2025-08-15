Prayagraj weather Update: प्रयागराज में मॉनसूनी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. पिछले दो-तीन दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है. इससे एक बार फ‍िर गंगा और यमुना का जलस्‍तर बढ़ने का खतरा हो सकता है. 15 अगस्‍त को स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बारिश हुई. मौसम विभाग की मानें तो अभी बारिश होती रहेगी. तो आइये जानते हैं आने वाले दिनों में प्रयागराज का मौसम कैसा रहेगा?.

प्रयागराज में आज कैसा रहेगा मौसम

प्रयागराज में शुक्रवार को भी रिमझिम बारिश हुई. लगातार हो रही बारिश से शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है. गांवों में तालाब भी पानी से लबालब भर गए हैं. गांवों में अब बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है. वहीं, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश होती रहेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, 16 अगस्‍त यानी कृष्‍ण जन्‍मष्‍टमी पर भी रुक-रुककर बारिश हो सकती है.

प्रयागराज में कब रुकेगी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, 17 से 21 अगस्‍त तक ऐसे ही बदलाव होने का अनुमान है. इन दिनों कहीं-कहीं हल्‍की बारिश तो कहीं-कहीं तेज बारिश भी हो सकती है. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे. तापमान में भी बदलाव देखने को म‍िलेगा. पिछले दिनों तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था. अब एक बार फ‍िर से तापमान 30 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. अगले हफ्ते होने वाली बार‍िश के बाद लोगों को ठंडक का भी अहसास होने लगेगा.

प्रयागराज में इस सीजन अध‍िक बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, इस मानसून सीजन में प्रयागराज में अब तक 565.7 मिमी बारिश हुई, जो औसत अनुमान 407.7 म‍िमी से 39 फीसदी ज्‍यादा है. मौसम विभाग ने अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, संत कबीरनगर, सुल्तानपुर, वाराणसी में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

