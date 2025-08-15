Prayagraj Aaj Ka Mausam: प्रयागराज में जन्‍माष्‍टमी पर खलल डालेगी बारिश? जानें संगमनगरी में अगले सप्‍ताह कैसा रहेगा मौसम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2882713
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Prayagraj Aaj Ka Mausam: प्रयागराज में जन्‍माष्‍टमी पर खलल डालेगी बारिश? जानें संगमनगरी में अगले सप्‍ताह कैसा रहेगा मौसम

Prayagraj Aaj Ka Mausam: प्रयागराज में रुक-रुक कर बारिश हो रही है. स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बारिश हुई. अब मौसम विभाग ने जन्‍माष्‍टमी को लेकर भी अपडेट दे दी है. मौसम विभाग ने एक सप्‍ताह का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 15, 2025, 08:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Prayagraj weather Update: प्रयागराज में मॉनसूनी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. पिछले दो-तीन दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है. इससे एक बार फ‍िर गंगा और यमुना का जलस्‍तर बढ़ने का खतरा हो सकता है. 15 अगस्‍त को स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बारिश हुई. मौसम विभाग की मानें तो अभी बारिश होती रहेगी. तो आइये जानते हैं आने वाले दिनों में प्रयागराज का मौसम कैसा रहेगा?. 

प्रयागराज में आज कैसा रहेगा मौसम
प्रयागराज में शुक्रवार को भी रिमझिम बारिश हुई. लगातार हो रही बारिश से शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है. गांवों में तालाब भी पानी से लबालब भर गए हैं. गांवों में अब बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है. वहीं, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बारिश होती रहेगी. मौसम विभाग के मुताबिक, 16 अगस्‍त यानी कृष्‍ण जन्‍मष्‍टमी पर भी रुक-रुककर बारिश हो सकती है. 

प्रयागराज में कब रुकेगी बारिश? 
मौसम विभाग के मुताबिक, 17 से 21 अगस्‍त तक ऐसे ही बदलाव होने का अनुमान है. इन दिनों कहीं-कहीं हल्‍की बारिश तो कहीं-कहीं तेज बारिश भी हो सकती है. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे. तापमान में भी बदलाव देखने को म‍िलेगा. पिछले दिनों तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका था. अब एक बार फ‍िर से तापमान 30 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. अगले हफ्ते होने वाली बार‍िश के बाद लोगों को ठंडक का भी अहसास होने लगेगा. 

प्रयागराज में इस सीजन अध‍िक बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक, इस मानसून सीजन में प्रयागराज में अब तक 565.7 मिमी बारिश हुई, जो औसत अनुमान 407.7 म‍िमी से 39 फीसदी ज्‍यादा है. मौसम विभाग ने अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, संत कबीरनगर, सुल्तानपुर, वाराणसी में बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

यह भी पढ़ें : Prayagraj Aaj Ka Mausam: अगले कुछ घंटे खतरनाक!...प्रयागराज में आफत बनकर बरस रहे बदरा, देखें संगमनगरी में बारिश का अलर्ट

यह भी पढ़ें : Prayagraj Flood: प्रयागराज में विकराल बाढ़ की जद में बदरा सोनौटी समेत कई गांव, संपर्क मार्ग डूबा, मुश्किल हालातों से जूझ रही हैं आम जनता

TAGS

Prayagraj Weather Update

Trending news

Janmashtami 2025
Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्‍ण ने आधी रात में क्‍यों लिया था जन्‍म?
Bahraich news
बहराइच में स्‍वतंत्रता दिवस पर बड़ा हादसा, फूल तोड़ने गए दो भाई करंट की चपेट में आए
ballia news
फिर आमने-सामने दयाशंकर सिंह और उमाशंकर सिंह,परिवहन मंत्री ने BSP विधायक पर किया जवाब
Chandauli News
चंदौली में पकड़ा गया अनोखा चोर, महीने में तीन-चार चोरी नहीं करने पर हो जाता था बीमार
Afzal Ansari
अखिलेश की तुलना भगत सिंह से की....सपा सांसद ने पूजा पाल के निष्‍कासन पर क्‍या कहा?
Ayodhya news
ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया भारतीय सेना का अदम्य साहस: कुलपति
Lucknow news
लखनऊ में बेच रहा था नशे वाली चाट, पुलिस ने दुकानदार को दबोचा,हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Noida News
भैया गाड़ी रोक दो....पुलिस को देख कैब ड्राइवर ने दौड़ाई तेज रफ्तार कार, वीडियो वायरल
Ghaziabad News
बाइक पर स्टंटबाजी बनी 'मौत', दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर दो युवकों ने गंवाई जान
Kanpur News
नाबालिग का अपहरण कर गला दबाकर की हत्या, कानपुर देहात में झाड़ियों में फेंका शव
;