रेलवे स्टेशन बनेंगे मिनी मॉल: प्रयागराज समेत बड़े स्टेशनों पर खुलेंगे प्रीमियम ब्रांडेड स्टोर

Prayagraj: भारतीय रेलवे तेजी से बदलते दौर के साथ खुद को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर रहा है. अब रेलवे स्टेशन केवल ट्रेन पकड़ने या यात्रियों के इंतजार की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि यहां यात्रियों को शॉपिंग मॉल जैसा अनुभव भी मिलेगा. इसी दिशा में रेलवे ने स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांडेड स्टोर खोलने की योजना को तेज कर दिया है.

पूर्वोत्तर रेलवे जल्द ही प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन पर प्रीमियम ब्रांडेड स्टोर स्थापित करने के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है. इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही विश्वस्तरीय खरीदारी की सुविधा उपलब्ध कराना है. खास बात यह है कि इस मॉडल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया रेलवे स्टेशन से हो चुकी है, जहां उत्तर भारत का पहला प्रीमियम ब्रांडेड स्टोर सफलतापूर्वक शुरू किया गया है.

यात्रियों को आधुनिक शॉपिंग स्पेस

रेलवे की नई योजना के तहत आने वाले समय में प्रयागराज मंडल के कई बड़े स्टेशनों पर भी इस तरह के ब्रांडेड आउटलेट देखने को मिल सकते हैं. प्रयागराज जंक्शन, जो इस समय बड़े पैमाने पर पुनर्विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है, वहां भी यात्रियों को आधुनिक शॉपिंग स्पेस उपलब्ध कराने की तैयारी है. इसके अलावा कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और मिर्जापुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर भी इसी तरह के प्रीमियम स्टोर खोलने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है.

11 अगस्त 2025 को जारी हुई थी नीति

रेलवे बोर्ड की 11 अगस्त 2025 को जारी नीति के बाद मंडलों को ई-नीलामी के माध्यम से स्टेशनों पर गैर-खानपान श्रेणी में प्रीमियम स्टोर स्थापित करने की अनुमति मिल गई है. इसी नीति के तहत रेलवे अब स्टेशनों को नए रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

पूरी योजना PPP मॉडल पर आधारित

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह पूरी योजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित है. इसमें स्टोर का निर्माण और संचालन निजी कंपनियां अपने खर्च पर करती हैं, जिससे रेलवे को किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़ता. वहीं यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं और ब्रांडेड उत्पाद उपलब्ध हो जाते हैं.

रेलवे का मानना है कि भविष्य में बड़े रेलवे स्टेशन केवल परिवहन केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें शहर के आधुनिक ‘सिटी सेंटर’ के रूप में विकसित किया जाएगा. प्रयागराज जंक्शन का पुनर्विकास पूरा होने के बाद यहां यात्रियों को प्रीमियम ब्रांड्स के शोरूम, आधुनिक रिटेल स्पेस और बेहतर यात्री सुविधाएं मिलेंगी, जिससे स्टेशन पर यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा.

