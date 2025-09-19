Sharadiya Navratri 2025: संगम नगरी में शारदीय नवरात्रि से पहले तैयारियां तेज़, संगम की पवित्र मिट्टी से तैयार की जा रही देवी प्रतिमाएं

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: देशभर में संगमनगरी अयोध्या के साथ एक बार फिर आस्था, भक्ति और परंपरा में डूबने को तैयार है. जैसे-जैसे नवरात्रि का शुभारंभ नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे शहर में तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है. मूर्तिकार देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. देवी प्रतिमा तैयार करने में भक्तों की आस्था का भी रखा ध्यान गया है. संगम की पवित्र मिट्टी से पर्यावरण के अनुकूल देवी प्रतिमाएं तैयार की गईं हैं.

आस्था, श्रद्धा और भक्ति के संगम में डूबने को तैयार संगमनगरी

तीर्थराज प्रयाग एक बार फिर से आस्था, श्रद्धा और भक्ति के संगम में डूबने को तैयार हो रहा है. संगम नगरी में शारदीय नवरात्रि पर्व से पहले तैयारियां तेज हो गईं हैं, नै दिनों तक चलने वाले नवरात्रि पर्व से पहले संगम की पवित्र मिट्टी से आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं तैयार करने में मूर्तिकार दिन रात जुटे हुए हैं.

पश्चिम बंगाल से आए मूर्तिकार

शहर के महर्षि भरद्वाज आश्रम के पास दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में मूर्तिकार आए हैं. यहां पर देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की मूर्तियां तैयार की जा रहीं हैं. खास बात यह है कि इस बार मां गंगा और मां यमुना की पवित्र मिट्टी से पूजन के बाद ये मूर्तियां तैयार की जा रहीं हैं. ये मूर्तियां पर्यावरण के लिए भी नुकसान दायक नहीं हैं, क्योंकि इन्हें तैयार करने में घास, फूस के अलावा मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है. दुर्गा प्रतिमाओं पर जो कलर किए गए हैं वह भी हर्बल हैं.