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गर्मी बढ़ने के चलते UP के इस जिले में बदला स्कूलों का समय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश; जानें नई टाइमिंग

Prayagraj News: भीषण गर्मी के चलते प्रयागराज में प्राथमिक स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है. बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के नए समय का नोटिफिकेशन भी जारी किया है.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 18, 2026, 02:03 PM IST
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प्रयागराज में प्राथमिक स्कूलों का समय बदला
प्रयागराज में प्राथमिक स्कूलों का समय बदला

प्रयागराज:  प्रयागराज में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है. जिले में कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है. अब 20 अप्रैल से सभी विद्यालय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे. यह आदेश परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा. 

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश
जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नई समय-सारिणी का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है. किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा. 

प्रयागराज में पारा 42 डिग्री
दरअसल, प्रयागराज में इन दिनों गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. अप्रैल के मध्य में ही तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जबकि कुछ दिनों में यह 43 डिग्री तक पहुंच चुका है. सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं, वहीं दोपहर के समय हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं. सड़कों पर सन्नाटा नजर आता है और जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग भी धूप से बचाव के उपाय करते दिखाई देते हैं. 

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गर्मी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर 
इस भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है. पहले दोपहर में छुट्टी होने के कारण बच्चों को तेज धूप में घर लौटना पड़ता था, जिससे वे थकान और लू जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे.कई अभिभावक बच्चों को टोपी, छाता और पानी की बोतल देकर भेज रहे थे, लेकिन तेज गर्मी के आगे ये उपाय भी पर्याप्त साबित नहीं हो रहे थे. 

मौसम विशेषज्ञों की सलाह
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई है. ऐसे में प्रशासन का यह कदम राहत भरा माना जा रहा है. साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और धूप से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं. 

ये भी पढ़ें: एशिया में सबसे गर्म बना यूपी का ये जिला, अप्रैल में ही पारा 45 के पार; IMD का आने वाले दिनों के लिए डराने वाला अलर्ट

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