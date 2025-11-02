Prayagraj News:नैनी सेंट्रल जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी ने की आत्महत्या, कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा

Prayagraj Hindi News: नैनी सेंट्रल जेल में एक कैदी ने पेड़ की डाल पर फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली. कौशांबी की ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अलीगढ़ में भी एक शव पेड़ से लटका मिला.
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: नैनी सेंट्रल जेल परिसर के जिला जेल में शनिवार को पेड़ की डाल से फंदे पर लटकर सजायफ्ता कैदी ने की आत्महत्या. कैदी के इस कदम के बाद जेल में हड़कंप मच गया. मृतक कैदी उदय राज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
मृतक कैदी उदय राज लोध(60) कौशांबी के पश्चिम शरीरा का रहने वाला था. दिसंबर 2023 में कैदी को कौशांबी की ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जुलाई 2025 को सजायफ्ता कैदी को नैनी सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया गया था. जेल के चक्र संख्या में कैदी उदय राज लोध को रखा गया था.
गमछे से फंदा बनाकर उस पर लटक गया
शनिवार शाम को कैदी ने बैरक के सामने पेड़ की डाल पर गमछे से फंदा बनाकर उस पर लटक गया. जानकारी होने के बाद कैदी कोर जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने कैदी उदय राज लोध को मृत घोषित कर दिया. मृतक कैदी उदय राज के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
अलीगढ में पेड़ से लटका मिला शव
NH-91 रोड किनारे जंगल में पेड़ से अज्ञात व्यक्ति का शव लटका मिला. सूचना के बाद मौके पर इलाका पुलिस पहुँची. खबर के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा और शिनाख्त में जुट गई. शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा गया है. गभाना थाना इलाके के नगला नत्था गाँव की घटना है.
हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.
