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प्रयागराज में खूनी खेल! अतीक के इलाके में प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूना, तमंचा लहराते हुए फरार

Prayagraj news: प्रयागराज में अतीक के इलाके में ​हुई गोलीकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. बेखौफ बाइक सवार बदमाश तमंचा हवा में लहराते हुए आराम से फरार हो गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:13 PM IST
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Prayagraj Police
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Prayagraj Murder: संगम नगरी प्रयागराज के करैली इलाके में देर शाम प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. बेखौफ बाइक सवार बदमाश तमंचा हवा में लहराते हुए फरार हो गए. मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रॉपर्टी विवाद में रंजिश को लेकर हत्या की वजह बताई जा रही है. पुलिस ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच शुरू कर दी है. 

करैली इलाके की घटना
मृतक प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद इरफान (45) करैली थाना क्षेत्र के ऐनुद्दिनपुर इलाके में रहते थे. हत्या की वजह को लेकर फिलहाल परिजन अभी कुछ भी नहीं बता सकें हैं, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक की कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. आशंका है कि प्रॉपर्टी विवाद में ही गोली मारकर हत्या की गई है. 

प्रॉपर्टी विवाद में हुई हत्या
डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया कि प्रापर्टी डीलर मोहम्मद इरफान की देर शाम अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की है. हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद के चलते हो सकती है. क्योंकि मृतक का प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था. अभी घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, लेकिन प्रथमदृष्ट्या हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद ही माना जा रहा है. डीसीपी सिटी ने कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया है, उन्होंने हत्यारों के जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.

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