इंतज़ार खत्म... प्रयागराज का फाफामऊ ब्रिज जल्द खुलेगा, यात्रियों को अब नहीं झेलना पड़ेगा डायवर्जन!

Prayagraj Phaphamau Bridge News/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फाफामऊ ब्रिज पर क्षतिग्रस्त ज्वाइंटर की मरम्मत का काम तेज गति से शुरू हो गया है. पीडब्ल्यूडी विभाग ने बैरिकेडिंग लगाकर युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है. लक्ष्य है कि 25 सितंबर तक कार्य पूरा कर लिया जाए ताकि भारी वाहनों और यात्रियों को डायवर्जन से हो रही परेशानी से राहत मिल सके.

डायवर्जन की स्थिति

ब्रिज बंद होने के कारण भारी वाहनों का डायवर्जन किया गया है. रोडवेज बसों और अन्य वाहनों को नवाबगंज बाईपास से कोखराज और पूरामुफ्ती के रास्ते शहर में प्रवेश दिया जा रहा है. इससे यात्रियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है और अतिरिक्त किराया भी देना पड़ रहा है. बाइक चालकों के लिए एक लेन खुली है.

यातायात पर असर

ब्रिज बंद होने से प्रतिदिन हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रोडवेज बसों और ट्रकों को वैकल्पिक मार्गों से होकर जाना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं. स्थानीय लोगों को भी रोजमर्रा की यात्राओं में असुविधा झेलनी पड़ रही है. हालांकि बाइक और हल्के वाहनों के लिए आंशिक रूप से सुविधा दी गई है.

ब्रिज का महत्व

फाफामऊ ब्रिज 1988 में गंगा नदी पर बनाया गया था. यह अवध प्रांत समेत प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के वाहनों की आवाजाही के लिए अहम कड़ी है. समय-समय पर इसका मरम्मत कार्य होता रहा है, लेकिन इस बार 8 जगह ज्वाइंटर टूटने की वजह से ब्रिज की हालत गंभीर हो गई है. समय रहते मरम्मत न होने पर बड़ा हादसा संभव है.

प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की तैयारी

पीडब्ल्यूडी ने जिला प्रशासन से पत्राचार कर 15 दिनों तक ब्रिज बंद रखने की अनुमति ली है. जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है. प्रशासन की कोशिश है कि वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव संभाला जा सके और मरम्मत कार्य तय समय में पूरा हो.

