/यूपी में खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस, पेपर लीक और बेरोजगारी को हथियार बना राहुल-प्रियंका करेंगे प्रयागराज से चुनावी शंखनाद!

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Prayagraj News: कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में खोई हुई सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में जहां व्यापक फेरबदल का दौर शुरू हो गया है तो वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी छात्रों के बहाने संगम नगरी प्रयागराज से चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में हैं. 19 जुलाई को राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा संगम नगरी में 'छात्रों की गूंज' नाम से आयोजित हो रहे छात्र सम्मेलन में शामिल होंगे.
कांग्रेस ने की बैठक
छात्रों के सम्मेलन में प्रयागराज और पूर्वांचल के अन्य जिलों से छात्रों को लाने की तैयारी है. इसके लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है. बैठक में शामिल नेताओं को 19 जुलाई को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रस्तावित छात्र सम्मेलन की रूप रेखा पर चर्चा की गई. इस दौरान छात्रों को सम्मेलन में शामिल होने से लेकर अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.
19 जुलाई को प्रयागराज आ रहे राहुल गांधी
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी 19 जुलाई को प्रयागराज आ रहे हैं. राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. छात्रों की गूंज नाम के छात्र सम्मेलन में राहुल गांधी पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर संवाद करेंगे. राजेश तिवारी ने कहा कि आज सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है. नीट का पेकर लीक हुआ, लाखों छात्र प्रभावित हुए.
कई छात्रों ने सुसाइड किया
सरकार ने पेपर लीक की जिम्मेदारी तक नहीं ली. पेपर लीक जैसे विषयों से चिंतित कई छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन देश की सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है. इसलिए राहुल गांधी ने देशभर में छात्रों की आवाज बनने की पहल की है. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी का दावा है कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचेंगे. इसकी तैयारियां की जा रही हैं.