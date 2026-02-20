Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3116313
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

अमित शाह मानहानि केस: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी MP-MLA कोर्ट से निकले, दर्ज कराए बयान, 20 मिनट तक अदालत में रहे

राहुल गांधी 20 फरवरी को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में अपना बयान दर्ज कराए

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

sultanpur News
sultanpur News

Rahul Gandhi News:  राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश हुए.राहुल गांधी करीब 20 मिनट तक अदालत के अंदर रहे. फिर बयान दर्ज कराकर बाहर निकल गए. कोर्ट के बाहर यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सांसद प्रमोद तिवारी मौजूद रहे. मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी. यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. कोर्ट में राहुल गांधी CrPC की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया. इस मामले में वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा और दो गवाहों के साथ जिरह पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने 20 फरवरी तक का समय दिया था.

राहुल सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए. राहुल के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.  इस दौरान मीडिया ने उनसे बातचीत की कोशिश की, लेकिन वे हाथ हिलाते हुए सीधे गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए.  इस दौरान दीवानी न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रही. इससे पहले डॉग स्क्वायड ने परिसर की तलाशी ली.  सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हो, इसके लिए एक एएसपी व चार सीओ समेत भारी पुलिस बल को तैनात रहे. 

क्या है पूरा मामला
ये मामला करीब आठ साल पुराना है. दरअसल, कर्नाटक में राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है.  इसे लेकर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध दीवानी में मानहानि का परिवाद दायर किया था. इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है.  इस मामले में राहुल गांधी 26 जुलाई 2024 को पेश हुए थे. फिर उसके बाद से वह सुनवाई की तारीख के दिन अनुपस्थित होते रहे.  कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष के वकील काशी शुक्ला को चेतावनी देते हुए कहा था कि यह आखिरी मौका है, इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी19 जनवरी को जब वह हाजिर नहीं हुए तो अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rahul GandhiSultanpur courtMP MLA Court

Trending news

raebareli news
हे भगवान...घर में लाख भी नहीं, फिर भी जीएसटी ने कुम्हार को थमाया 1.25 करोड़ का नोटिस
hathras news
लग्जरी कार में आए, सूअर चुरा कर ले गए! हाथरस में चोरी की अनोखी वारदात
Sonbhadra News
सोनभद्र: होलिका और 10 बीघा पुआल में लगाई आग, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
Rahul Gandhi
राहुल गांधी MP-MLA कोर्ट से निकले,दर्ज कराए बयान, 20 मिनट तक अदालत में रहे
Jhansi News
चाय की चुस्की बनी खून की वजह! भाई ने भाई की आंगन में दफनाई लाश,रची गुमशुदगी की साजिश
allahabad high court news
लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला, पत्नी जैसे रहने वाली महिला भी गुजारा भत्ता की हकदार
Udham Singh Nagar
काशीपुर में अंधविश्वास का खौफनाक खेल: जिन्न का डर दिखाकर करोड़ों डकार गया शातिर गिरो
up ramzan loudspeaker
रमजान में यूपी के मस्जिदों पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा, सपा की मांग पर सरकार का इनकार
UP Road Accidents
शादी से लौटते वक्त सड़क हादसों का कहर; कहीं दो की मौत, कहीं युवक लापता
Bijnor wedding electricity cut
निकल रही थी बारात, लाइनमैन आया फिर दूल्हे की घुड़चढ़ी से पहले कर दिया ये कांड