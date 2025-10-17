Fatehpur News: कांग्रेस के सांसद एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज फतेहपुर के दौरे पर हैं. राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि नामक दलित व्यक्ति की हत्या की घटना से प्रभावित परिवार से मुलाकात करेंगे. विपक्ष लगातार दलित की हत्‍या पर सरकार को घेर रही है. अब राहुल गांधी मृतक हर‍िओम के परिजनों से म‍िलने जा रहे हैं. जिले में कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को लेकर गदगद है.

राहुल गांधी का पुरा कार्यक्रम

राहुल गांधी कानपुर एयरपोर्ट के माध्यम से फतेहपुर पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से तुराब अली का पुरवा गांव जाएंगे, जो हरिओम वाल्मीकि का पैतृक निवास है. राहुल सुबह 9:15 पर यहां पहुंचेंगे और लगभग 30 मिनट तक हरिओम वाल्मीकि के परिवार के साथ समय बिताएंगे. परिवार को कांग्रेस नेता सांत्वना देंगे और घटना की पूरी जानकारी लेंगे. इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर रखी है.

हरिओम वाल्‍मीकि के परिजनों को आर्थिक सहायता

पिछले दिनों हरिओम वाल्‍मीकि के परिवार के लोगों से सीएम योगी ने मुलाकात की थी. सरकार ने मृतक के परिजनों को करीब साढ़े 13 लाख रुपये की आर्थिक मदद की. इसके साथ ही परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी का भी आश्वासन दिया है. मृतक हरिओम वाल्मीकि की बेटी को हर महीने पढ़ाई के लिए ढाई हजार रुपये पेंशन की भी बात कही गई है. अब राहुल गांधी फतेहपुर में हरिओम के परिजनों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं.

क्या हुआ था फतेहुपर में...

आपको बता दें कि फतेहपुर के रहने वाले 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्‍मीकि की 1 अक्‍टूबर को भीड़ ने रायबरेली में पकड़ लिया था. भीड़ ने चोर समझकर हरिओम को पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा था. हरिओम का शव हरचंदपुर के ईश्‍वर दासपुर रेलवे हाल्‍ट के पास म‍िला था.हर‍िओम की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर राजनीति गर्मा गई. पुलिस ने हत्‍या में शामिल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

