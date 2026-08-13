राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला; इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में 17 को होगी सुनवाई

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Allahabad High Court: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की है. उनका यह कदम इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उठाया गया है, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया था.
इस पूरे विवाद की शुरुआत कर्नाटक के एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से हुई थी. शिकायतकर्ता का मुख्य आरोप यह था कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय से कहीं अधिक संपत्ति है, जिसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट का पिछला फैसला और एजेंसियों की भूमिका
बीते मई महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश दिया था. अदालत ने कहा था कि यदि किसी जिम्मेदार व्यक्ति या नागरिक की तरफ से किसी सार्वजनिक हस्ती के खिलाफ इस तरह की कोई शिकायत मिलती है, तो कानून के दायरे में रहकर उन आरोपों की सत्यता की जांच जरूर की जानी चाहिए. हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा था कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में कानून के मुताबिक उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं. इसके अलावा, अदालत ने दोनों प्रमुख जांच एजेंसियों को यह निर्देश भी दिए थे कि वे इस पूरे मामले में अब तक हुई जांच की प्रगति की रिपोर्ट समय-समय पर अदालत के समक्ष पेश करें.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका और केस ट्रांसफर की मांग
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले से असहमत होकर अब राहुल गांधी ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अपनी इस याचिका के माध्यम से उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसमें जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ जांच करने को कहा गया था.
इसके साथ ही, राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक और अलग याचिका भी दायर की गई है. इस दूसरी याचिका में उन्होंने यह मांग रखी है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिलहाल जो मामला लंबित चल रहा है, उसे प्रशासनिक कारणों या अन्य उचित आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए. अब इस पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट आगामी 17 अगस्त को विस्तार से सुनवाई करेगा, जिस पर देश भर की राजनीतिक और कानूनी गलियारों की पैनी नजर बनी हुई है.
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