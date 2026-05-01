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इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, 'भारतीय राज्य' वाले बयान पर याचिका खारिज

Rahul Gandhi Relief Allahabad High Court:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक महत्वपूर्ण याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. यह याचिका उनके उस विवादित बयान से जुड़ी थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भाजपा और आरएसएस के साथ-साथ 'इंडियन स्टेट' (भारतीय राज्य) से लड़ने की बात कही थी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 01, 2026, 03:15 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, 'भारतीय राज्य' वाले बयान पर याचिका खारिज

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक महत्वपूर्ण याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. यह याचिका उनके उस विवादित बयान से जुड़ी थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भाजपा और आरएसएस के साथ-साथ 'इंडियन स्टेट' (भारतीय राज्य) से लड़ने की बात कही थी. जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने याचिका को आधारहीन मानते हुए राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत दी है.

क्या है पूरा मामला?
इस मामले की शुरुआत 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में दिए गए राहुल गांधी के एक भाषण से हुई थी. याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता का आरोप है कि कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, अब हम सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं, बल्कि स्वयं भारतीय राज्य (Indian State) से लड़ रहे हैं. सिमरन गुप्ता ने तर्क दिया कि राहुल गांधी की यह टिप्पणी 'राजद्रोहपूर्ण' और 'राष्ट्रविरोधी' श्रेणी में आती है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने जानबूझकर देश को अस्थिर करने और अराजकता फैलाने के इरादे से ऐसा बयान दिया, जिससे देश की जनभावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है.

निचली अदालत से हाईकोर्ट तक का सफर
याचिकाकर्ता ने सबसे पहले इस मामले में उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी. हालांकि, संभल कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद इस अर्जी को खारिज कर दिया था. इसके बाद, सिमरन गुप्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और संभल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एफआईआर और जांच की मांग की थी.

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हाईकोर्ट का फैसला और कानूनी टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को जस्टिस विक्रम डी चौहान ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि याचिका में लगाए गए आरोपों के पर्याप्त आधार नहीं हैं. अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ जांच के आदेश देने से इनकार कर दिया. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत ने राजनीतिक भाषण और राजद्रोह के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तर्कों की कमी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है.

राजनीतिक गलियारों में हलचल
राहुल गांधी को मिली इस राहत के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है. कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि यह सत्य की जीत है और भाजपा समर्थित लोग केवल राजनीतिक द्वेष के चलते अदालतों का समय बर्बाद कर रहे हैं. वहीं, याचिकाकर्ता पक्ष ने फिलहाल इस फैसले पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट में उमाकांत यादव की याचिका पर सुनवाई, सीएमओ से मांगी गई इलाज की रिपोर्ट
 

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