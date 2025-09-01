राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका, वाराणसी में FIR दर्ज करने के आदेश को दी चुनौती

प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वाराणसी की एमपी/एमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (सांसद-विधायक) कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है. अधीनस्थ कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने के अपील से जुड़े एक मामले को एसीजेएम की कोर्ट के पास भेज दिया है. यह मामला अमेरिका में सिखों के संबंध में 2024 में दिए गए एक बयान से जुड़ा है. मामले की सुनवाई एक सितंबर को न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत करेगी.

हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका

अदालत ने अमेरिका में सिख समुदाय पर दिए बयान को लेकर 21 जुलाई को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली निगरानी याचिका स्वीकार कर ली थी. इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है. राहुल गांधी ने निगरानी अर्जी को स्वीकारने के आदेश पर हाईकोर्ट से रोक लगाने की मांग की है.

नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश

वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान के खिलाफ वाराणसी के सारनाथ थाना में एफआईआर कराने का प्रयास किया, लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर, 2024 को यह कहते हुए उनका आवेदन खारिज कर दिया था कि यह मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और यह उनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है. कोर्ट द्वारा मामला खारिज किए जाने को राव ने पुनरीक्षण अदालत के समक्ष चुनौती दी जिसने उनकी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली और एसीजेएम को इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया.

कब का है मामला

यह मामला सितंबर 2024 का है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं? उनके इस बयान का काफी विरोध हुआ था.