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प्रयागराज में आज छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी, पेपर लीक और लंबित भर्तियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी

Rahul Gandhi Prayagraj visit: पेपर लीक, लंबित भर्तियों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ''छात्रों की गूंज'' कार्यक्रम शनिवार को प्रयागराज में होने जा रहा है. केपी इंटर कॉलेज मैदान में राहुल गांधी लगभग ढाई घंटे छात्रों-युवाओं से संवाद करके केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरेंगे.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 08, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:01 AM IST
प्रयागराज में आज छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी, पेपर लीक और लंबित भर्तियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी
Image Credit: Prayagraj News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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