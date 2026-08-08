प्रयागराज में आज छात्रों से संवाद करेंगे राहुल गांधी, पेपर लीक और लंबित भर्तियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी

प्रयागराज में राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम से पहले होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं. ये ⁠होर्डिंग्स सरूप रानी नेहरू अस्पताल बदलने की माँग को लेकर लगाए गए हैं. मेडिकल कॉलेज पंडित नेहरू की मां स्वरूप नेहरू के नाम से है. ⁠ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर अस्पताल का नाम रखने की माँग की गई है. ⁠अस्पताल की जगह मलाका जेल में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी. काकोरी एक्शन का मामला था. ⁠चंबल फाउंडेशन ने नाम बदलने की मांग उठाई. ⁠नाम बदलने को लेकर रोशन सिंह के स्मारक पर तीन दिन से आंदोलन चल रहा है. काकोरी एक्शन का शताब्दी वर्ष चल रहा है.⁠आजादी के बाद मलाका जेल को अस्पताल तोड़कर बना था.