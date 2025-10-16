Advertisement
रायबरेली कांड पर राहुल गांधी की एंट्री! दलित हरिओम वाल्‍मीकि के परिवार से करेंगे मुलाकात

Fatehpur News: फतेहपुर के रहने वाले 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्‍मीकि की 1 अक्‍टूबर को भीड़ ने रायबरेली में पकड़ लिया था. भीड़ ने चोर समझकर हरिओम को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:27 PM IST
Rahul Gandhi
Fatehpur News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार यानी 17 अक्‍टूबर को फतेहपुर आ रहे हैं. यहां राहुल गांधी दलित हर‍िओम वाल्‍मीकि के परिजनों से मुलाकात करेंगे. विपक्ष लगातार दलित की हत्‍या पर सरकार को घेर रही है. अब राहुल गांधी मृतक हर‍िओम के परिजनों से म‍िलने जा रहे हैं. 

राहुल गांधी कल पहुंचेंगे फतेहपुर
बता दें कि फतेहपुर के रहने वाले 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्‍मीकि की 1 अक्‍टूबर को भीड़ ने रायबरेली में पकड़ लिया था. भीड़ ने चोर समझकर हरिओम को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था. हरिओम का शव हरचंदपुर के ईश्‍वर दासपुर रेलवे हाल्‍ट के पास म‍िला था. इतना ही नहीं हर‍िओम की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. पुलिस ने हत्‍या में शामिल 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. 

सरकार ने हरिओम वाल्‍मीकि के परिजनों को दी थी आर्थिक सहायता 
पिछले दिनों हरिओम वाल्‍मीकि के परिजनों से सीएम योगी ने मुलाकात की थी. सरकार ने मृतक के परिजनों को करीब साढ़े 13 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की थी. साथ ही परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी का भी भरोसा दिलाया है. मृतक हरिओम वाल्मीकि की बेटी को हर महीने पढ़ाई के लिए ढाई हजार रुपये पेंशन की भी बात कही गई है. अब राहुल गांधी फतेहपुर में हरिओम के परिजनों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं. 

फतेहपुर लौटते समय हुई थी घटना 
बताया गया कि रायबरेली में मृतक हरिओम अपनी पत्नी से मिलने के बाद वापस फतेहपुर लौट रहा था. तभी कुछ लोगों ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक के परिजनों ने बताया कि हरिओम लगातार राहुल गांधी का नाम ले रहा था. इसके बावजूद उसे पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया. पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ठोस कार्रवाई करते हुए कई लोगों को जेल भी भेजा है. इसके बावजूद राहुल गांधी मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने फतेहपुर के तुरावली पूर्व पहुंच रहे हैं. जिले में कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को लेकर गदगद है.

