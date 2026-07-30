प्रयागराज आईटीआई फाइनल परीक्षा में रेड, एसटीएफ ने 5 साल्वर को किया गिरफ्तार

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Prayagraj News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी इलाके में स्थित एक आईटीआई (ITI) परीक्षा केंद्र पर उस समय हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ (STF) टीम ने अचानक छापा मारा. यह छापेमारी आईटीआई की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान की गई. एसटीएफ को पहले से ही इस बात की गुप्त सूचना मिली थी कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है और असली छात्रों की जगह पर दूसरे लोग परीक्षा दे रहे हैं.
मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई
एसटीएफ अधिकारियों को मुखबिर से पुख्ता जानकारी मिली थी कि नैनी के एक निश्चित आईटीआई परीक्षा केंद्र पर नियमों को ताक पर रखकर नकल और फर्जीवाड़ा कराया जा रहा है. सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा केंद्र पर दबिश दी. जब टीम ने परीक्षा कक्षों की गहनता से जांच की और छात्रों के दस्तावेजों का मिलान किया, तो फर्जीवाड़े का पूरा खेल खुलकर सामने आ गया.
पाए गए पांच साल्वर, मचा हड़कंप
जांच के दौरान टीम ने पाया कि कई कमरों में जो छात्र परीक्षा दे रहे थे, वे असल में वे छात्र नहीं थे जिनका वह परीक्षा फॉर्म था. उनकी जगह पर परीक्षा पास कराने के लिए किराए या अन्य माध्यमों से लाए गए साल्वर बैठे हुए थे. एसटीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से 5 साल्वर को रंगे हाथों दबोच लिया. इस अचानक हुई कार्रवाई से परीक्षा केंद्र में मौजूद अन्य लोगों और कक्ष निरीक्षकों के बीच अफरा-तफरी मच गई.
दस्तावेज कब्जे में, कई और राज खुलने की उम्मीद
गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने परीक्षा केंद्र से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, एडमिट कार्ड, और अन्य कागजात अपने कब्जे में ले लिए हैं. इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पूरे रैकेट में और कौन-कौन शामिल है. एसटीएफ यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस फर्जीड़े का दायरा सिर्फ इसी केंद्र तक सीमित है या इसके तार अन्य जिलों या केंद्रों से भी जुड़े हुए हैं.
प्रिंसिपल और केंद्र व्यवस्थापक भी रडार पर
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल परीक्षा केंद्र की प्रबंधन व्यवस्था पर उठ रहा है. एसटीएफ अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि बिना केंद्र प्रबंधन की मिलीभगत के इतने सारे साल्वर परीक्षा हॉल के अंदर कैसे पहुंच गए. सूत्रों के मुताबिक, एसटीएफ की टीम अब इस केंद्र के प्रिंसिपल और केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका की भी जांच कर रही है. यदि जांच में उनकी संलिप्तता या लापरवाही के पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.