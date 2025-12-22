माघ मेले में स्नान पर्व पर नहीं होगी भगदड़! भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे का ये नया फॉर्मूला आएगा काम

Prayagraj Magh Mela 2026: तीर्थराज प्रयाग माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत को देखते हुए रेलवे भी तैयारियों में जुट गया है. खास करके स्नान पर्व के दौरान होने वाली लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहली बार रेलवे माघ मेले में कलर कोडेड टिकटिंग व्यवस्था लागू करने जा रहा है. यह कलर कोडेड टिकट यात्रियों के मार्ग को इंगित करेगा. टिकट के रंग के अनुसार ही यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा और उसी निर्धारित मार्ग की ट्रेन पर होल्डिंग एरिया से प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा. इससे एक साथ न तो प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ आ पाएगी और न ही यात्रियों को कोई असुविधा होगी.

कलर कोडेड टिकटिंग व्यवस्था

एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि कलर कोडेड टिकटिंग व्यवस्था से यात्रियों को काफी सुविधा होगी. चार अलग अलग रंगों के टिकट मेले के दौरान यात्रियों को जारी किए जाएंगे, उसी रंग के अनुसार ही होल्डिंग एरिया भी स्थापित किया गया है. यात्री जब स्नान करके रेलवे स्टेशन आएंगे तो टिकट के रंग के अनुसार ही होल्डिंग एरिया में भेजा जाएगा.

यात्रियों को ट्रेन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा

उसी होल्डिंग एरिया से अलग अलग दिशाओं को जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा. इससे न सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट में आसानी होगी, बल्कि यात्रियों को भटकना नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही रेलवे की तरफ से पहली बार माघ मेले के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाएंगे, जिसके जरिए यात्री कोई भी जानकारी ले सकेंगे.

15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

बता दें कि प्रयागराज माघ मेला 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से शुरू होकर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के साथ समापन होगा. माघ मेले में इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. मेला प्रशासन 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के अनुमान के अनुसार तैयारियों में जुटा है. माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेनों के जरिए पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए रेलवे भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है.

महाकुंभ वाली रणनीति अपना रहा रेलवे

सबसे बड़ी चुनौती भीड़ नियंत्रण की रहती है. इसीलिए पहली बार माघ मेले में महाकुंभ वाली रणनीति पर रेलवे काम कर रहा है. महाकुंभ की तरह माघ मेले में पहली बार रेलवे कलर कोडेड टिकटिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुटा है.

