Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

माघ मेला आने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे की बड़ी सौगात! प्रयागराज के साथ आसानी से घूम सकेंगे वाराणसी-अयोध्या और लखनऊ

Magh mela 2026: माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उत्तर रेलवे ने खास व्यवस्था की है. रेलवे माघ मेला आने वाले श्रद्धालुओं को वाराणसी और अयोध्या के भी दर्शन कराएगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:00 PM IST
Magh Mela 2026
Magh Mela 2026: माघ मेले में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है. माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उत्तर रेलवे ने खास व्यवस्था की है. रेलवे लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या के बीच रिंग रेल चलाएगा. इससे माघ मेले में पहुंचना काफी आसान हो जाएगा. इससे ये होगा कि प्रयागराज माघ मेला आने वाले श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या भी घूम सकेंगे. 

चार रिंग रेल चलाने का फैसला
प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं. उत्तर मध्य रेलवे माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चार रिंग रेल चला रहा है. इससे श्रद्धालु चित्रकूट, झांसी आदि का भ्रमण भी कर पा रहे हैं. इसी क्रम में अब उत्तर रेलवे भी रिंग रेल चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेन लखनऊ से शुरू होकर प्रयागराज जाएगी. जहां माघ मेले में श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे. 

अयोध्या के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी
इसके बाद वाराणसी, अयोध्या के रास्ते वापस लखनऊ पहुंचेगी. ट्रेन का शेड्यूल और नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा. सूत्र बताते हैंं कि 13 जनवरी से पूर्व ही ट्रेन पटरी पर उतरेगी. इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 04293 स्पेशल ट्रेन 15 जनवरी को प्रयाग से रात 8:20 बजे चलकर रात दो बजे लखनऊ पहुंचेगी. ट्रेन 18 जनवरी को भी मौनी अमावस्या और 23 जनवरी को वसंत पंचमी, एक फरवरी को माघी पूर्णिमा पर रात 8:20 बजे प्रयाग से चलकर रात दो बजे लखनऊ आएगी. 

चार स्पेशल ट्रेनें निरस्त 
वहीं, रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया है. माघ मेले के लिए चलाई गईं चार स्पेशल ट्रेनों को 12 जनवरी तक निरस्त करने का निर्णय लिया है. इसमें 04251 प्रयाग जंक्शन अयोध्या कैंट, 04252 अयोध्या कैंट प्रयाग जंक्शन स्पेशल, 04253 प्रयाग जंक्शन अयोध्या कैंट स्पेशल व 04254 अयोध्या कैंट प्रयाग जंक्शन स्पेशल को निरस्त किया गया है. 

माघ मेले के प्रमुख स्नान कब कब? 
बता दें कि इस बार माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से हुई. 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति पड़ रही है. ये दूसरा प्रमुख शाही स्नान होगा. इसके बाद 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या पड़ रही है. 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर शाही स्नान होगा. 1 फरवरी 2026 माघी पूर्णिमा का स्नान होगा. इसके बाद 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि पर माघ मेले का समापन हो जाएगा. 

 

यह भी पढ़ें : Magh Mela 2026: माघ मेला बना धर्म-अध्यात्म के साथ आर्थिक समृद्धि का संगम, श्रद्धालुओं की भीड़ पर्यटन को दे रही रफ़्तार

यह भी पढ़ें : 2250 मेलों वाला प्रदेश.. आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम, जानिये यूपी के प्रसिद्ध मेलों की पूरी कहानी

