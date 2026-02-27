शंकराचार्य विवाद पर गरजीं राजा भैया की बेटी राघवी, कहा— आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं, न्याय पर भरोसा

Prayagraj: उत्तर प्रदेश की सियासत में “कुंडा के सुल्तान” कहे जाने वाले विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) की बेटी राघवी कुमारी एक बार फिर अपने तीखे तेवरों के कारण चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर बयान दिया है, जिसने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है.

राघवी कुमारी ने 'X' पर किया पोस्ट

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में शंकराचार्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले राघवी ने सोशल मीडिया मंच X पर लंबी टिप्पणी करते हुए शंकराचार्य पद की गरिमा पर जोर दिया. उन्होंने लिखा कि यह पद किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि सनातन परंपरा की जीवित धरोहर है. उनके मुताबिक शंकराचार्य की प्रतिष्ठा पूरे हिंदू समाज की आस्था से जुड़ी है और उस पर सवाल उठाना व्यापक धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करता है.

राघवी ने सरकार के रवैये पर उठाए सवाल

राघवी ने अपने संदेश में हाल ही में हुए माघ मेला के दौरान उठे विवादों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ऐसे पवित्र आयोजनों में पैदा हुए विवादों ने श्रद्धालुओं को आहत किया है. उनके अनुसार सरकार की भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान और सामाजिक संतुलन कायम रखना भी शासन की जिम्मेदारी है.

तथाकथित आरोप सनातन परंपरा को बदनाम करने की कोशिश- राघवी कुमारी

उन्होंने आरोपों को तथाकथित बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक संत को निशाना बनाने का प्रयास नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक परंपरा को कमजोर करने की कोशिश है जिसकी नींव आदि शंकराचार्य ने रखी थी. राघवी ने विश्वास जताया कि सनातन परंपरा को बदनाम करने की कोशिशें पहले भी नाकाम रही हैं और आगे भी असफल होंगी. अपने संदेश का समापन उन्होंने आस्था और न्यायपालिका दोनों पर भरोसा जताते हुए किया.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जनसत्ता दल प्रमुख राजा भैया की विरासत के साथ राघवी का सार्वजनिक मुद्दों पर मुखर होना उनके बढ़ते राजनीतिक कद का संकेत है. सामाजिक और धार्मिक विषयों पर लगातार सक्रियता से वह धीरे-धीरे अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती दिख रही हैं.

शंकराचार्य विवाद पर उनका यह बयान अब सिर्फ धार्मिक विमर्श तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति में भी असर डाल सकता है.

