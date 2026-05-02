राजनाथ सिंह का कल प्रयागराज दौरा, संगम नगरी में गूंजेगा सेना का शौर्य, ‘नार्थ टेक सिम्पोजियम-2026’ में दिखेगी आधुनिक भारत की ताकत

Rajnath Singh visit to Prayagraj: प्रयागराज में कल यानी 3 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगमन प्रस्तावित है, जहां वे ‘नार्थ टेक सिम्पोजियम-2026’ के तहत आयोजित रक्षा त्रिवेणी संगम प्रदर्शनी में भाग लेंगे. यह दौरा दो दिवसीय होगा, जिसमें वे 3 मई को पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 4 मई को न्यू कैंट क्षेत्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.

कहां पर आयोजित होगा कार्यक्रम?

रक्षामंत्री 3 मई को अरैल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां सेना के शौर्य का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में सैन्य बैंड और तीनों सेनाओं के अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन आम जनता और मीडिया को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिससे कार्यक्रम को सीमित और सुरक्षा के लिहाज से नियंत्रित रखा जा सके.

4 मई को न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम के पास आयोजित प्रदर्शनी में आधुनिक सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा. इसमें हल्की लेकिन अत्यधिक मारक क्षमता वाली मशीनगन, तोपें और अन्य हथियार शामिल होंगे, जो रेगिस्तान से लेकर सियाचिन जैसे कठिन इलाकों में भी प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हैं.

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अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन

प्रदर्शनी में अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें रिमोट से संचालित ड्रोन दुश्मन की लोकेशन का पता लगाएंगे. साथ ही ‘कामिकेजी’ ड्रोन भी दिखाए जाएंगे, जो विस्फोटक लेकर सीधे लक्ष्य पर हमला करते हैं. इसके अलावा एआई आधारित कैमरे कोहरे और अंधेरे में भी संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना देंगे.

इस आयोजन में रोबोटिक वाहन, बिना ड्राइवर के चलने वाले ट्रक और घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने वाले स्मार्ट स्ट्रेचर जैसी तकनीकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा. ये उपकरण कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में सेना की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विकसित किए गए हैं, जो भविष्य के युद्धक्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाते हैं.

कार्यक्रम में उपेन्द्र द्विवेदी, योगी आदित्यनाथ और जीतेन्द्र सिंह जैसे प्रमुख लोग भी शामिल होंगे. साथ ही बाबा कल्याणी रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति पर व्याख्यान देंगे, जबकि इंजीनियरिंग छात्रों और एनसीसी कैडेट्स को सीमित समय के लिए प्रवेश दिया जाएगा.

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