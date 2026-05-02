Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3201953
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

राजनाथ सिंह का कल प्रयागराज दौरा, संगम नगरी में गूंजेगा सेना का शौर्य, ‘नार्थ टेक सिम्पोजियम-2026’ में दिखेगी आधुनिक भारत की ताकत

Rajnath Singh visit to Prayagraj:  भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी 3 मई को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे. वे यहां आयोजित होने वाले ‘नार्थ टेक सिम्पोजियम-2026’ और ‘रक्षा त्रिवेणी संगम’ प्रदर्शनी में शामिल होंगे. उनका यह दो दिवसीय दौरा सैन्य तकनीक और शौर्य के प्रदर्शन का अहम मंच बनेगा.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 02, 2026, 07:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Rajnath Singh visit to Prayagraj: प्रयागराज में कल यानी 3 मई को रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह आगमन प्रस्तावित है, जहां वे ‘नार्थ टेक सिम्पोजियम-2026’ के तहत आयोजित रक्षा त्रिवेणी संगम प्रदर्शनी में भाग लेंगे. यह दौरा दो दिवसीय होगा, जिसमें वे 3 मई को पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 4 मई को न्यू कैंट क्षेत्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.

कहां पर आयोजित होगा कार्यक्रम?
रक्षामंत्री 3 मई को अरैल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां सेना के शौर्य का विशेष प्रदर्शन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में सैन्य बैंड और तीनों सेनाओं के अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन आम जनता और मीडिया को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिससे कार्यक्रम को सीमित और सुरक्षा के लिहाज से नियंत्रित रखा जा सके. 

4 मई को न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम के पास आयोजित प्रदर्शनी में आधुनिक सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा. इसमें हल्की लेकिन अत्यधिक मारक क्षमता वाली मशीनगन, तोपें और अन्य हथियार शामिल होंगे, जो रेगिस्तान से लेकर सियाचिन जैसे कठिन इलाकों में भी प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन 
प्रदर्शनी में अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें रिमोट से संचालित ड्रोन दुश्मन की लोकेशन का पता लगाएंगे. साथ ही ‘कामिकेजी’ ड्रोन भी दिखाए जाएंगे, जो विस्फोटक लेकर सीधे लक्ष्य पर हमला करते हैं. इसके अलावा एआई आधारित कैमरे कोहरे और अंधेरे में भी संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना देंगे.  

इस आयोजन में रोबोटिक वाहन, बिना ड्राइवर के चलने वाले ट्रक और घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने वाले स्मार्ट स्ट्रेचर जैसी तकनीकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा. ये उपकरण कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में सेना की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विकसित किए गए हैं, जो भविष्य के युद्धक्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाते हैं.

कार्यक्रम में उपेन्द्र द्विवेदी, योगी आदित्यनाथ और जीतेन्द्र सिंह जैसे प्रमुख लोग भी शामिल होंगे. साथ ही बाबा कल्याणी रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति पर व्याख्यान देंगे, जबकि इंजीनियरिंग छात्रों और एनसीसी कैडेट्स को सीमित समय के लिए प्रवेश दिया जाएगा. 

और पढे़ं: 

फतेहपुर में कुएं में गिरकर मासूम की दर्दनाक मौत, घर के बाहर खेलते वक्त हुआ था लापता; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

यूपी बोर्ड छात्रों के लिए खुशखबरी, इस दिन मिलेगी 10वीं-12वीं की मार्कशीट

 

TAGS

prayagraj newsrajnath singh

Trending news

prayagraj news
राजनाथ सिंह का कल प्रयागराज दौरा, संगम नगरी में गूंजेगा सेना का शौर्य
SP MP Afzal Ansari
सपा सांसद अफजाल अंसारी को लगा तगड़ा झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
Ajay Rai
भाई की हत्या के बाद राजनीति में रखा कदम, 3 बार BJP से विधायक रहे, कौन हैं अजय राय?
Pilibhit news
चपरासी ने पत्नी और प्रेमिकाओं को बांटे करोड़ों! दो साल में 5 करोड़ से ज्यादा साफ
bijnor news
'बेटी पर गलत नजर थी...' लिव-इन पार्टनर ने प्रेमी को मारी गोली
Hapur News
बहन के प्रेम विवाह से बौखलाया भाई, पुलिस चौकी में ही जीजा पर टूट पड़ा… मचा हंगामा!
Gorakhpur News
DIOS डॉ. अमरकांत सिंह का निधन, लीवर कैंसर का चल रहा था इलाज
DA Hike in up
यूपी के कर्मचारियों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, योगी सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा
jalaun news
नाले में मिला वार्ड बॉय का शव, जालौन में मचा हड़कंप,परिवार ने जताई हत्या की आशंका
Mau latest news
ये 'वीरु' नहीं 'बसंती' है सर! मऊ में प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ी प्रेमिका