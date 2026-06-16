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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड के दोषियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्य की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है. इस मामले में मुख्य आरोपी और माफिया अतीक अहमद के कुख्यात शूटर आबिद प्रधान तथा जावेद की रिहाई के बाद, राजू पाल की पत्नी और विधायक पूजा पाल ने अपनी और मामले के गवाहों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है.
दोषियों की रिहाई से बढ़ी दहशत
पूजा पाल का कहना है कि साल 2005 में राजू पाल की जिस तरह से दिनदहाड़े हत्या की गई थी, उसकी भयावह यादें आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आबिद प्रधान और जावेद जैसे खूंखार अपराधियों के जेल से बाहर आने से न केवल उनके और गवाहों के मन में डर का माहौल है, बल्कि पूरे इलाके के आम लोगों में भी दहशत व्याप्त है. पूजा पाल के अनुसार, ये अपराधी पहले भी कई वारदातों में शामिल रहे हैं, ऐसे में इनका बाहर घूमना सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा है.
मार्च 2024 में मिला था न्याय, अब फिर डर
पूजा पाल ने बताया कि वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मार्च 2024 में सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया था. कोर्ट ने आबिद प्रधान, जावेद, रंजीत पाल सहित अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिससे उन्हें न्याय की उम्मीद जगी थी। लेकिन, महज डेढ़ साल के भीतर ही हाईकोर्ट से जमानत मिलने से वे बेहद आहत और असुरक्षित महसूस कर रही हैं. उनका मानना है कि इन अपराधियों को मिली जमानत से न्याय की प्रक्रिया और गवाहों का मनोबल प्रभावित हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
इस फैसले के खिलाफ अब पूजा पाल ने कड़ा रुख अपना लिया है. उन्होंने घोषणा की है कि वह हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी और इन दोषियों की जमानत रद्द कराने की अपील करेंगी. उनका मुख्य उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना है कि हत्यारे जेल से बाहर आकर किसी नई वारदात को अंजाम न दे सकें.
कौन है आबिद प्रधान?
आबिद प्रधान माफिया अतीक अहमद के सबसे करीबी और घातक शूटरों में से एक माना जाता है. वह प्रयागराज के मरियाडीह गांव का निवासी है और धूमनगंज थाने का हिस्ट्रीशीटर है. आबिद पर राजू पाल हत्याकांड के अलावा अलकमा सुरजीत डबल मर्डर सहित करीब 30 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. आबिद प्रधान के जेल से बाहर आने के बाद से ही इलाके में माफिया गैंग के फिर से सक्रिय होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं.