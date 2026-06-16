दोषियों की रिहाई से बढ़ी दहशत

पूजा पाल का कहना है कि साल 2005 में राजू पाल की जिस तरह से दिनदहाड़े हत्या की गई थी, उसकी भयावह यादें आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आबिद प्रधान और जावेद जैसे खूंखार अपराधियों के जेल से बाहर आने से न केवल उनके और गवाहों के मन में डर का माहौल है, बल्कि पूरे इलाके के आम लोगों में भी दहशत व्याप्त है. पूजा पाल के अनुसार, ये अपराधी पहले भी कई वारदातों में शामिल रहे हैं, ऐसे में इनका बाहर घूमना सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा है.