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राजू पाल हत्याकांड: अतीक अहमद के शूटरों को मिली जमानत पर पूजा पाल का बयान,'मुझे और गवाहों को है जान का खतरा'

Prayagraj News: प्रयागराज में हुए बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड के दोषियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्य की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 16, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:38 PM IST
राजू पाल हत्याकांड: अतीक अहमद के शूटरों को मिली जमानत पर पूजा पाल का बयान,'मुझे और गवाहों को है जान का खतरा'

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