यूपी में रक्षाबंधन का महाक्रेज! बच्चों के लिए कार्टून तो बड़ों के लिए रुद्राक्ष राखियों की बहार, आगरा में छाया असली सोने का 'गोल्डन घेवर'

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Raksha Bandhan 2026/ मो. गुफरान (प्रयागराज)/ सैय्यद शकील (आगरा)/ राजीव शर्मा (बहराइच) : रक्षाबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे-बड़े बाजारों में उत्सव का माहौल है. इस बार बाजारों में पारंपरिक से लेकर आधुनिक डिजाइन की राखियों की भरमार है. बच्चों के आकर्षण के लिए डोरेमोन, छोटा भीम और सुपरहीरो वाले कार्टून कैरेक्टर की राखियां सबसे ज्यादा बिक रही हैं. वहीं, युवाओं और बड़ों के बीच रुद्राक्ष, कुंदन, मोती, मोरपंख और मेटल ब्रेसलेट लुक वाली राखियों की बहुत डिमांड है. इसके अलावा स्वदेशी और इको-फ्रेंडली राखियों का क्रेज भी ग्राहकों में साफ देखा जा रहा है
दुकानों पर ग्राहकों की भीड़
दुकानों पर उमड़ रही ग्राहकों की भीड़ से प्रमुख व्यापारिक इलाके पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं. त्योहार के मद्देनजर मिठाई के दुकानों पर भी खरीदारी का सिलसिला जारी है. घेवर, काजू कतली, रसगुल्ले जैसी पारंपरिक मिठाइयों के अलावा इस बार स्पेशल और फैंसी मिठाइयों की भी खूब बिक्री हो रही है. कुछ शहरों में तो स्पेशल सोने-चांदी के वर्क वाली मिठाइयां और ड्राई फ्रूट पैक भी उपहार के रूप में खासे पसंद किए जा रहे हैं.
बाजारों में कार्टून और रुद्राक्ष राखियों की धूम
संगम नगरी प्रयागराज से लेकर आगरा और बहराइच तक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. प्रयागराज के बाजारों में कार्टून और रुद्राक्ष राखियों की धूम है, तो आगरा में 1,000 रुपये कीमत वाला असली सोने की परत चढ़ा 'गोल्डन घेवर' आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. वहीं बहराइच में एनआरएलएम से जुड़ी 100 से अधिक ग्रामीण महिलाएं स्वदेशी राखियां बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं.
बाजारों में रंग-बिरंगी राखियों की बहार
संगम नगरी के बाजारों में रंग-बिरंगी और अलग-अलग डिजाइनों की राखियां बहनों की पहली पसंद बनी हुई हैं. दुकानों पर राखी खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ नजर आ रही है. राखी खरीदने बाजार पहुंची 10वीं की छात्रा समृद्धि ने बताया कि इस बार मार्केट में राखी की वैरायटी तो बहुत है, लेकिन पिछले सालों की तुलना में राखी काफी महंगी है. वहीं गृहणी माधवी ने बताया कि वह बेटी के लिए राखी खरीदने आई हैं. बाजार में काफी वैरायटी है. बच्चों से लेकर युवा और बड़े सभी के लिए अलग-अलग वैरायटी हैं.
रक्षाबंधन पर छा गया 1,000 रुपये का 'गोल्डन घेवर'
मिठाइयों के शहर आगरा में इस बार एक ऐसा घेवर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसकी कीमत और चमक दोनों खास हैं. हम बात कर रहे हैं गोल्डन घेवर की, जिस पर चढ़ी है असली सोने की परत. आगरा के शाह मार्केट स्थित ब्रज रसायनम मिठाई शॉप पर मिलने वाला यह गोल्डन घेवर इन दिनों लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. इसकी खासियत है इसकी शानदार सजावट और ऊपर लगी खाने योग्य सोने की परत, जो इसे आम घेवर से बिल्कुल अलग बनाती है. कीमत की बात करें तो गोल्डन घेवर का एक पीस करीब एक हजार रुपये में बिक रहा है. इसके बावजूद, इसे खरीदने वालों की कमी नहीं है. दुकान पर एक के बाद एक ऑर्डर और डिलीवरी हो रही है.
वैसे तो आगरा के बाजार में इस बार 21 तरह के घेवर अपनी अलग-अलग वैरायटी और स्वाद के साथ ग्राहकों को लुभा रहे हैं, लेकिन सोने की चमक से सजा गोल्डन घेवर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गया है, यानी इस रक्षाबंधन आगरा में सिर्फ रिश्तों की डोर ही नहीं, बल्कि मिठास भी सोने जैसी चमक रही है.
रक्षाबंधन पर समूह सखी ने पिरोया हुनर का धागा
उधर, बहराइच में रक्षाबंधन इस बार ग्रामीण महिलाओं के हुनर और आत्मनिर्भरता का नया संदेश लेकर आया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी 100 से अधिक महिलाओं ने आकर्षक राखियां बनाई हैं. घर और समूह स्तर पर तैयार की गई इन राखियों में पारंपरिक के साथ आधुनिक डिजाइन का भी समावेश किया गया है. राखियों की बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिलेगा.
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