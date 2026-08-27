यूपी में रक्षाबंधन का महाक्रेज! बच्चों के लिए कार्टून तो बड़ों के लिए रुद्राक्ष राखियों की बहार, आगरा में छाया असली सोने का 'गोल्डन घेवर'

रक्षाबंधन पर छा गया 1,000 रुपये का 'गोल्डन घेवर'

मिठाइयों के शहर आगरा में इस बार एक ऐसा घेवर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसकी कीमत और चमक दोनों खास हैं. हम बात कर रहे हैं गोल्डन घेवर की, जिस पर चढ़ी है असली सोने की परत. आगरा के शाह मार्केट स्थित ब्रज रसायनम मिठाई शॉप पर मिलने वाला यह गोल्डन घेवर इन दिनों लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. इसकी खासियत है इसकी शानदार सजावट और ऊपर लगी खाने योग्य सोने की परत, जो इसे आम घेवर से बिल्कुल अलग बनाती है. कीमत की बात करें तो गोल्डन घेवर का एक पीस करीब एक हजार रुपये में बिक रहा है. इसके बावजूद, इसे खरीदने वालों की कमी नहीं है. दुकान पर एक के बाद एक ऑर्डर और डिलीवरी हो रही है.