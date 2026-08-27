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यूपी में रक्षाबंधन का महाक्रेज! बच्चों के लिए कार्टून तो बड़ों के लिए रुद्राक्ष राखियों की बहार, आगरा में छाया असली सोने का 'गोल्डन घेवर'

Raksha Bandhan 2026: उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक और उत्साह देखने को मिल रहा है. संगम नगरी प्रयागराज से लेकर आगरा और बहराइच तक, रक्षाबंधन का अनूठा रंग और खुशियां देखने को मिल रही हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 27, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:33 PM IST
यूपी में रक्षाबंधन का महाक्रेज! बच्चों के लिए कार्टून तो बड़ों के लिए रुद्राक्ष राखियों की बहार, आगरा में छाया असली सोने का 'गोल्डन घेवर'
Image Credit: Raksha Bandhan 2026

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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