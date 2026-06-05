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Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

1857 की क्रांति में प्रयागराज बना रणभूमि, विद्रोही सिपाहियों और मेवातियों ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत

Allahabad First War of Independence​:  1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयागराज ने अहम भूमिका निभाई. विद्रोही सिपाहियों, तीर्थपुरोहितों और मेवातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला. जानिए मौलवी लियाकत अली, खुसरोबाग और कर्नल नील के खूनी दमन की पूरी कहानी...

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:32 PM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

6 June 1857 Prayagraj Rebellion: वर्ष 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) पहुंचा तो यहां अंग्रेजी शासन की नींव तक हिल गई. 6 जून 1857 को प्रयागराज में विद्रोह की ऐसी चिंगारी भड़की जिसने ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दे दी. विद्रोही सिपाहियों, तीर्थपुरोहितों और मेवाती समुदाय ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और शहर को क्रांति का प्रमुख केंद्र बना दिया.

भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल फूंका
इतिहास के पन्नों में दर्ज घटनाओं के अनुसार मेरठ विद्रोह की सूचना मिलते ही अंग्रेजी प्रशासन सतर्क हो गया था. खजाने, कारागार और किले की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिक बुलाए गए. दारागंज स्थित यमुना के नौका पुल पर तोपें और सेना तैनात कर दी गई, लेकिन 6 जून को भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार कर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया.

3000 कैदियों को मुक्त कराया
क्रांतिकारियों ने दारागंज के नौका पुल पर कब्जा कर लिया और किले की ओर बढ़ते हुए कई अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया. संचार व्यवस्था ठप करने के लिए रेल और टेलीग्राफ लाइनें उखाड़ दी गईं. जेल के दरवाजे तोड़कर करीब तीन हजार कैदियों को मुक्त कराया गया और किले में रखा लगभग 32 लाख रुपये का खजाना भी क्रांतिकारियों के हाथ लग गया.

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21 तोपों की सलामी दी
7 जून को महगांव के मौलवी लियाकत अली अपने समर्थकों के साथ प्रयागराज पहुंचे. खुसरोबाग को विद्रोह का मुख्यालय बनाया गया, जहां उनके नेतृत्व की घोषणा करते हुए 21 तोपों की सलामी दी गई. इसके बाद समदाबाद और रसूलपुर के मेवाती पठान भी इस संग्राम में शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष तेज हो गया.

हालात बिगड़ते देख ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जेम्स जॉर्ज स्मिथ नील 11 जून 1857 को बनारस से सेना लेकर प्रयागराज पहुंचा. उसने क्रांतिकारियों पर भीषण हमला शुरू कर दिया. मुट्ठीगंज, कीडगंज और खुसरोबाग सहित कई क्षेत्रों में संघर्ष हुआ. अंग्रेजी सेना के भारी हथियारों के सामने विद्रोहियों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने अंत तक डटकर मुकाबला किया.

इतिहासकारों के अनुसार 
प्रयागराज के तीर्थपुरोहित इस आंदोलन के अग्रणी योद्धा बन गए थे, जबकि मेवाती समुदाय ने अंग्रेजों का सामान और गोला-बारूद ढोने से इनकार कर क्रांतिकारियों का साथ दिया. यह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बड़ा प्रतिरोध था.

सैकड़ों लोगों को सार्वजनिक फांसी
क्रांति दबाने के बाद कर्नल नील ने व्यापक दमन अभियान चलाया. समदाबाद, छीतपुर, रसूलपुर सहित कई गांवों को आग के हवाले कर दिया गया. दस्तावेजों के अनुसार सैकड़ों लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और हजारों लोगों की हत्या कर दी गई. महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा गया. सड़कों और पेड़ों पर लटकती लाशें अंग्रेजी दमन की भयावह कहानी बयां करती थीं.

चंद्र शेखर आजाद पार्क
बताया जाता है कि जिन गांवों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, उन्हें चारों ओर से घेरकर तबाह कर दिया गया. विद्रोह के बाद जिन आठ गांवों को उजाड़ा गया, उसी भूमि पर बाद में अंग्रेजों ने सिविल लाइंस क्षेत्र विकसित किया. वर्ष 1870 में स्थापित अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज चंद्र शेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, भी इसी दौर की विरासत माना जाता है. प्रयागराज की 1857 की क्रांति केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं थी, बल्कि यह स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ा गया जनआंदोलन था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने का काम किया. 

और पढे़ं: कानपुर से दिल्ली तक गूंजा था विद्रोह, जानिए कैसे भड़की थी अंग्रेजों के खिलाफ पहली जनक्रांति
 

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