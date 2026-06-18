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ट्रेन हमला मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत; GRP ने दी क्लीनचिट, आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप पाए गए झूठे!

Prayagraj News: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों को बड़ी राहत मिली है. आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए हमले के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. 8 मार्च 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी ने रीवा एक्सप्रेस के एसी कोच में हमले का आरोप लगाया था.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jun 18, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:01 AM IST
ट्रेन हमला मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत; GRP ने दी क्लीनचिट, आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप पाए गए झूठे!
Image Credit: Prayagraj News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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ट्रेन हमला मामले में अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत;GRP की क्लीनचिट,आरोप पाए गए झूठे
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