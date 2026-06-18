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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों को एक कथित जानलेवा हमले के मामले में पूरी तरह क्लीनचिट दे दी है. पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई फाइनल क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए हमले के आरोपों की पुष्टि जांच में नहीं हो सकी है. इस अंतिम रिपोर्ट के बाद शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने बड़ी राहत की सांस ली है.
मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास
डॉक्टरों के पैनल द्वारा की गई जांच और मेडिकल रिपोर्ट में आशुतोष ब्रह्मचारी को आई चोटों में किसी भी तरह की 'शार्प इंजरी' (धारदार हथियार से गंभीर घाव) की पुष्टि नहीं हुई. चोटें बेहद सामान्य थीं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जीआरपी पुलिस ने इसकी विस्तृत और वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की. पुलिस जांच में शिकायतकर्ता के दावों की हवा निकल गई:
CCTV फुटेज में साक्ष्य शून्य
घटना के समय सिराथू और आस-पास के स्टेशनों के साथ-साथ ट्रेन के रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच की गई, जिसमें किसी भी संदिग्ध गतिविधि या हमलावर के होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला।
बयानों में हेरफेर
जांच अधिकारियों ने पाया कि आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा अलग-अलग समय पर दिए गए बयानों में भारी विरोधाभास था, जिससे उनकी थ्योरी पूरी तरह संदिग्ध साबित हुई.
जीआरपी ने लगाई फाइनल रिपोर्ट, केस बंद
साक्ष्यों के अभाव और आरोपों के पूरी तरह निराधार पाए जाने के बाद जीआरपी पुलिस ने अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश कर दी है, जिसमें मामले को बंद करने (फाइनल रिपोर्ट) की संस्तुति की गई है. इस क्लीनचिट के साथ ही यह साफ हो गया है कि ट्रेन में हमले की कहानी मनगढ़ंत थी. शंकराचार्य के समर्थकों का कहना है कि यह पूज्य स्वामी जी की छवि को धूमिल करने की एक सोची-समझी साजिश थी, जिसका अब सच सबके सामने आ चुका है.
रीवा एक्सप्रेस के एसी कोच में हुआ था कथित हमला
गौरतलब है कि बीते 8 मार्च 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी ने जीआरपी में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, वे गाजियाबाद से प्रयागराज आ रही रीवा एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि जब ट्रेन सिराथू स्टेशन के पास पहुंची, तो टॉयलेट जाते समय एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर धारदार हथियार (रेजर) से जानलेवा हमला कर दिया. आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया था कि यह हमला सीधे तौर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इशारे पर उनकी आवाज दबाने के उद्देश्य से कराया गया था.
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