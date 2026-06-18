रीवा एक्सप्रेस के एसी कोच में हुआ था कथित हमला

गौरतलब है कि बीते 8 मार्च 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी ने जीआरपी में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, वे गाजियाबाद से प्रयागराज आ रही रीवा एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि जब ट्रेन सिराथू स्टेशन के पास पहुंची, तो टॉयलेट जाते समय एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर धारदार हथियार (रेजर) से जानलेवा हमला कर दिया. आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया था कि यह हमला सीधे तौर पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इशारे पर उनकी आवाज दबाने के उद्देश्य से कराया गया था.