UP Politics: बीजेपी छोड़ आजाद समाज पार्टी में गए पूर्व IPS प्रेम प्रकाश, 2027 में चुनाव लड़ने की अटकलें!

2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें

प्रेम प्रकाश के आजाद समाज पार्टी में शामिल होने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है. माना जा रहा है कि वे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी हॉट सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में उनकी एंट्री से पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरणों में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है.