UP Politics: बीजेपी छोड़ आजाद समाज पार्टी में गए पूर्व IPS प्रेम प्रकाश, 2027 में चुनाव लड़ने की अटकलें!

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. यूपी कैडर के तेज-तर्रार रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) से अपना नाता तोड़ लिया है. बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद उन्होंने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की सदस्यता ग्रहण कर ली है. अटकलें हैं कि प्रेम प्रकाश पश्चिमी यूपी के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं.
लोकसभा चुनाव में ज्वाइन की थी BJP
बता दें कि प्रेम प्रकाश प्रयागराज में एडीजी (ADG) के पद से रिटायर हुए थे. अपने रिटायरमेंट के कुछ महीनों बाद ही, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी. उस समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी. हालांकि, महज कुछ ही समय में उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया.
मायावती के भी रहे हैं करीबी
प्रेम प्रकाश का प्रशासनिक और सियासी रसूख काफी पुराना है. वो बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती के भी बेहद करीबियों में शामिल रहे हैं. बसपा शासनकाल के दौरान वो यूपी के कई महत्वपूर्ण जिलों में बतौर एसपी (SP) तैनात रह चुके हैं.
2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें
प्रेम प्रकाश के आजाद समाज पार्टी में शामिल होने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है. माना जा रहा है कि वे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी हॉट सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में उनकी एंट्री से पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरणों में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है.
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