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UP Politics: बीजेपी छोड़ आजाद समाज पार्टी में गए पूर्व IPS प्रेम प्रकाश, 2027 में चुनाव लड़ने की अटकलें!

UP Politics: यूपी के रिटायर्ड IPS अधिकारी प्रेम प्रकाश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है. प्रेम प्रकाश बीजेपी छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं. नगीना सांसद चंद्रशेखर के हाथों आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 30, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:48 AM IST
UP Politics: बीजेपी छोड़ आजाद समाज पार्टी में गए पूर्व IPS प्रेम प्रकाश, 2027 में चुनाव लड़ने की अटकलें!
Image Credit: UP PoliticsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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