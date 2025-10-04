Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2947575
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

यूपी की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा संघ का इतिहास, कांग्रेस ने फैसले पर उठाए सवाल

UPRTOU RSS History Syllabus:  उत्तर प्रदेश राजर्षी टंडन मुक्त विश्विद्यालय के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इतिहास को शामिल किया जाएगा. वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prayagraj News
Prayagraj News

प्रयागराज/मो.गुफरान: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इतिहास को उत्तर प्रदेश राजर्षी टंडन मुक्त विश्विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. स्नातक और परास्नातक के पाठ्यक्रम में अगले सत्र से आरएसएस का इतिहास शामिल किया जाएगा, जिसमें छात्र भारतीय सांस्कृतिक वसुधव कुटुंबकम् की परम्परा के वाहक आरएसएस को पढ़ाया जाएगा.

कुलपति बोले संघ के योगदान इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल होगा
वर्षों से संघ कैसे सामाजिक सहिष्णुता, विविधता और आत्मनिर्भरता साथ स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है. उत्तर प्रदेश राजर्षी टंडन मुक्त विश्विद्यालय के कुलपति प्रो सत्यकाम ने कहा कि हम संघ के सामाजिक योगदान और उसके इतिहास को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे. जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी यह समझे कि कैसे राष्ट्र निर्माण में एक संगठन वर्षों से अपने को समर्पित किए हुए है.

कांग्रेस ने जताया ऐतराज
वहीं संघ को राजर्षी टंडन मुक्त विश्विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा एतराज जाहिर किया है. कांग्रेस के सीनियर लीडर एवं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस के जहरीले बोल और जो विचार आरएसएस ने प्रचारित किए थे वही महात्मा गांधी की हत्या कारण बना. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाठ्यक्रम में शामिल न करने की मांग
प्रमोद तिवारी ने कहा कि 1942 में कांग्रेस ने जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था तो इसी आरएसएस और इसके पदाधिकारियों ने अंग्रेजी फौज में शामिल होने के लिए देशवासियों को पत्र लिखा था. प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब आरएसएस को पढ़ाया जाएगा तो इसका भी जिक्र आएगा. इसलिए ऐसे पाठ्यक्रम को विश्विद्यालयों में न शामिल किया जाए. 

क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता?
वहीं बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि आरएसएस ऐसा सामाजिक संगठन है जो वर्षों से समाज के बीच कार्य कर रहा है. समाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यों के साथ आपदा जैसे हालात में संघ का योगदान सराहनीय रहा है. इस लिए अगर यह किसी विश्विद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए.

TAGS

prayagraj news

Trending news

Gorakhpur Dog Attack
आवारा कुत्तों के झूंड का मासूम पर जानलेवा हमला, खूंखार ने चेहरा नोंचा, हाथ भी चबाया
Ghaziabad News
गाजियाबाद में दारोगा का “इश्क, धोखा और धमकी” का खेल, महिला ने लगाए गंभीर आरोप
flood in Chandauli
अक्टूबर में बारिश से त्राहिमाम! रेलवे क्वार्टर्स और रेल मंडल से लेकर अस्पताल तक डूबा
Mainpuri News
आमिर बना आदित्य! युवती से बनाए अवैध संबंध, भेद खुलने पर बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप
Ghaziabad News
गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को कार ने रौंदा, तीन की मौत
Varanasi News:
हनुमान चालीसा को लेकर गर्माया माहौल, आपत्ति जताने पर दो समुदाय के लोग भिड़े
Lucknow news
तड़पाकर मत मारो! पिता का इलाज कराने KGMU पहुंचा बेटा फूट-फूटकर रोया, लगाए गंभीर आरोप
Kairana suicide case
Shamli News:पत्नी की बेवफाई से ऐसा हुआ तंग,4 बच्चों संग युवक ने यमुना में लगाई छलांग
Pilibhit Accident
पीलीभीत में सड़क किनारे खड़े लोगों को ट्रक ने रौंदा,3 की मौत, काठमांडू जा रहे थे सभी
UP News:
यूपी के हर जिले में 100 महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण की ट्रेंनिग
;