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सहारनपुर मस्जिद मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब; 6 करोड़ की जुर्माना वसूली पर लगाई रोक

Saharanpur News: सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 11, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:25 PM IST
सहारनपुर मस्जिद मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब; 6 करोड़ की जुर्माना वसूली पर लगाई रोक
Image Credit: Allahabad High Court (file)

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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