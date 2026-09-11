/सहारनपुर मस्जिद मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब; 6 करोड़ की जुर्माना वसूली पर लगाई रोक

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Allahabad High court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण से जुड़े मामले में अहम सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. इसके साथ ही, अदालत ने 6 करोड़ रुपये की जुर्माना वसूली के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की गई है. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए जारी किया.
हाईकोर्ट की टिप्पणी व निर्देश
राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं.
बड़ी राहत
6 करोड़ रुपये की भारी-भरकम जुर्माना वसूली के प्रशासनिक आदेश पर अदालत ने अगली सुनवाई तक रोक लगाकर याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है.
अगली तारीख
मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.
बेंच: जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
हाई कोर्ट के आदेश पर मौलाना खालिद रशीद ने क्या कहा...?
आज सहारनपुर मामले में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उसने मस्जिद विध्वंस वाले मामले पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है. इस्लामिक सेंटर आफ इंडिया लखनऊ के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने फैसले का स्वागत किया है. मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने मस्जिद गिराई है उन पर सख्त कार्रवाई होगी और दोबारा मस्जिद बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि मस्जिद तोड़े जाने से पूरे मुस्लिम समाज में गमी का माहौल था.
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन-शादाब चौहान
गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेताओं और अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचा था. डेलिगेशन ने कमिश्नर से मुलाकात कर मस्जिद पर हुई कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन सौंपा. AIMIM के प्रवक्ता और अधिवक्ता शादाब चौहान ने कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी प्रक्रिया और कानूनी आधार पर कई सवाल खड़े किए. शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि मस्जिद गिराने की कार्रवाई में तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है, उसमें कहीं भी मस्जिद के डिमोलिशन का स्पष्ट उल्लेख नहीं था. उनका दावा है कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को पर्याप्त समय और कानूनी उपाय अपनाने का मौका दिया जाना चाहिए था.उन्होंने कहा कि कानून में कई मामलों में नोटिस और कार्रवाई के बीच पर्याप्त समय देने की प्रक्रिया होती है. इसके अलावा अंतिम कानूनी उपाय अपनाने का अवसर भी मिलना चाहिए.
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