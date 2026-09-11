/सहारनपुर मस्जिद मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब; 6 करोड़ की जुर्माना वसूली पर लगाई रोक

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन-शादाब चौहान

गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेताओं और अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचा था. डेलिगेशन ने कमिश्नर से मुलाकात कर मस्जिद पर हुई कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन सौंपा. AIMIM के प्रवक्ता और अधिवक्ता शादाब चौहान ने कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी प्रक्रिया और कानूनी आधार पर कई सवाल खड़े किए. शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि मस्जिद गिराने की कार्रवाई में तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है, उसमें कहीं भी मस्जिद के डिमोलिशन का स्पष्ट उल्लेख नहीं था. उनका दावा है कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को पर्याप्त समय और कानूनी उपाय अपनाने का मौका दिया जाना चाहिए था.उन्होंने कहा कि कानून में कई मामलों में नोटिस और कार्रवाई के बीच पर्याप्त समय देने की प्रक्रिया होती है. इसके अलावा अंतिम कानूनी उपाय अपनाने का अवसर भी मिलना चाहिए.