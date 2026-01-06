Advertisement
प्रयागराज में कब निकलेगा चांद? सकट चौथ व्रती महिलाओं को करना होगा लंबा इंतजार!

Sakat Chauth Moonise Time 2026 in Prayagraj: मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत दिनभर निर्जल/फलाहार रखकर किया जाता है और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है. प्रयागराज में भी सकट चौथ आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 06, 2026, 05:09 PM IST
Sakat Chauth Moonise Time 2026 in Prayagraj
Sakat Chauth Moonise Time 2026 in Prayagraj

Sakat Chauth Moonise Time 2026 in Prayagraj: यूपी समेत देशभर में आज सकट चौथ का व्रत रखा है. सकट चौथ पर चंद्रमा का दर्शन और पूजा करने के बाद ही व्रत टूटता है. मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत दिनभर निर्जल/फलाहार रखकर किया जाता है और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है. प्रयागराज में भी सकट चौथ आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. आइए जानते हैं प्रयागराज में चांद कब निकलेगा?.   

प्रयागराज में कब निकलेगा चांद? 
जानकारी के मुताबिक, आज सकट चौथ पर संगमनगरी प्रयागराज में चांद निकलने का अनुमानित समय लगभग रात 8:40 बजे से 8:50 बजे के बीच है. हालांकि, कुछ स्रोतों के अनुसार, चांद का दर्शन रात 8:39 बजे भी हो सकता है. चांद दर्शन के बाद ही सकट चौथ व्रत खोला जाएगा. ऐसे में प्रयागराज में व्रती महिलाओं को चांद दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. 

चंद्रमा को कैसे अर्घ्य दें? 
सकट चौथ पर चंद्रमा दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है. व्रती महिलाएं चांद का दर्शन करने के बाद लोटे जलभर थोड़ा कच्चा दूध लें और इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें. इसके बाद भगवान गणेश की पूजा और ध्यान करने के बाद चंद्र देवता की पूजा करें. इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें. चांद दर्शन के समय संतान का स्मरण कर अर्घ्य देने से बच्चों पर आने वाले संकट दूर होते हैं. साथ ही बच्चों के कष्ट टल जाते हैं. 

चांद अगर दिखाई ना दें तो क्या करें?
दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को सूरज डूबने के बाद चांद निकलने का इंतजार रहता है. कई बार प्रदूषण या फिर बादल और कोहरे के चलते चांद समय पर दिखाई नहीं देता है. ऐसे में पंचांग में दिए गए चंद्रमा के निकलने के समय पर ही पूजा कर लेनी चाहिए. उनका व्रत पूर्ण होता है. बता दें कि चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद अपने संतान के सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना जरूर करें. 

कानपुर में कब दिखेगा चांद?
माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि या संकष्टी चतुर्थी (सकट चौथ) का व्रत इस बार 6 जनवरी 2026, मंगलवार को है. कानपुर में अगर चांद निकलने के समय की बात करें तो यहां चंद्रोदय का समय रात 8 बजकर 35 बजे के आसपास रहेगा.

Disclaimer: यहां बताई गई सारी बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसकी विषय सामग्री का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

Sakat Chauth 2026

