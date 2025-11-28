Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3021201
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Prayagraj News: सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क को राहत, हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने को मिला समय; जानें कब होगी अगली सुनवाई?

Ziaur Rahman Barq News: संभल से सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से राहत मिली है. हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए सपा सांसद की राहत बरकरार है. उनके साथ ही जफर अली की भी राहत बरकरार है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prayagraj News
Prayagraj News

Ziaur Rahman Barq News: संभल हिंसा मामले से जुड़ा अपडेट सामने आया है. इस हिंसा में सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क (Zia ur Rahman Barq) को आरोपी बनाया गया है, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से राहत दी है. कोर्ट ने बर्क की राहत बरकरार रखी है. उनके साथ ही हिंसा मामले के आरोपी जफर अली (Zafar Ali) की भी राहत बरकरार है.

हाई कोर्ट से बर्क को मिली राहत
दरअसल, ज़िया उर रहमान बर्क और जफर अली ने मुकदमा रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दोनों ने कोर्ट में मुकदमा रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है. वहीं याचिकाकर्ताओं ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है.

कब होगी अगली सुनवाई?
हाई कोर्ट ने याचियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. इस मालमे की अगली सुनवाई जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में होगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच कर रही है. आपको बता दें, पिछले साल 24 नवंबर को संभल की शाही मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हुआ था संभल में बवाल?
इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई. जबकि, दर्जनों घायल हुए. यह विवाद मस्जिद को हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बने होने के दावे से जुड़ा था. इसके बाद यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई. अब हिंसा के मास्टर माइंड शारिक साठा पर भी शिकंजा कसता जा रहा है. शारिक के खिलाफ दो नई एफआईआर दर्ज की गई हैं. 

यह भी पढ़ें: लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू, कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, परेशानी से बचने के लिए चेक करें रूट

TAGS

Zia ur Rahman BarqAllahabad High Courtprayagraj newsSambhal news

Trending news

Zia ur Rahman Barq
सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क को राहत, हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने को मिला समय
Uttarakhand news
LUCC घोटाले में CBI का एक्शन, 46 लोगों पर FIR, एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ आरोपी
Hardoi News
हरदोई में दबंगों का तांडव, महिला और बुजुर्गों पर लाठी-डंडे बरसाए; 6 की हालत गंभीर
Firozabad property fraud
SIR फॉर्म न भरा तो देश से बाहर भेज देंगे...भाई ने डर दिखाकर अपने नाम कर ली प्रॉपर्टी
Lucknow news
लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू, कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, चेक करें रूट
Gorakhpur Cold Wave Alert
देवरिया से वाराणसी तक पड़ेगी कश्मीर जैसी भीषण ठंड, आया डराने वाला अपडेट
Uttarakhand Cold Wave Alert
पहाड़ से मैदान तक छाया कोहरा, बर्फ बने नदी-नाले; जानें उत्तराखंड में मौसम का हाल
UP Cold Wave Alert
UP में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, कोहरे में लिपटे शहर, IMD की भविष्यवाणी छुड़ाएगी कंपकंपी
Indian railways
यूपी के तराई क्षेत्र को बड़ी सौगात! गोरखपुर–पीलीभीत एक्सप्रेस को लेकर रेलवे का फैसला
Asia Tallest Man
लंबाई से मिली शोहरत पर छीन लिया हमसफ़र....एशिया के टॉलेस्ट मैन की अनसुनी कहानी