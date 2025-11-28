Prayagraj News: सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क को राहत, हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने को मिला समय; जानें कब होगी अगली सुनवाई?

Ziaur Rahman Barq News: संभल हिंसा मामले से जुड़ा अपडेट सामने आया है. इस हिंसा में सपा सांसद ज़िया उर रहमान बर्क (Zia ur Rahman Barq) को आरोपी बनाया गया है, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से राहत दी है. कोर्ट ने बर्क की राहत बरकरार रखी है. उनके साथ ही हिंसा मामले के आरोपी जफर अली (Zafar Ali) की भी राहत बरकरार है.

हाई कोर्ट से बर्क को मिली राहत

दरअसल, ज़िया उर रहमान बर्क और जफर अली ने मुकदमा रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दोनों ने कोर्ट में मुकदमा रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है. वहीं याचिकाकर्ताओं ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है.

कब होगी अगली सुनवाई?

हाई कोर्ट ने याचियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. इस मालमे की अगली सुनवाई जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में होगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच कर रही है. आपको बता दें, पिछले साल 24 नवंबर को संभल की शाही मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हुआ था संभल में बवाल?

इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई. जबकि, दर्जनों घायल हुए. यह विवाद मस्जिद को हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बने होने के दावे से जुड़ा था. इसके बाद यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई. अब हिंसा के मास्टर माइंड शारिक साठा पर भी शिकंजा कसता जा रहा है. शारिक के खिलाफ दो नई एफआईआर दर्ज की गई हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू, कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, परेशानी से बचने के लिए चेक करें रूट