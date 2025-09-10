Prayagraj News: सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत, इस बड़े केस में 10 साल की सजा पर रोक, जानें पूरा मामला

मो. गुफरान/प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. डूंगरपुर के बहुचर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, उनकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।.जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को जमानत दे दी है.

जमानत के बाद भी जेल में ही रहेंगे

भले ही आजम खान को डूंगरपुर मामले में जमानत मिल गई है लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा. आजमखान पर हाईकोर्ट में अभी एक और मामला लंबित है. जिसमें अभी हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है. उस मामले में अगर आजम खान को राहत मिलती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा.

क्या है डूंगरपुर मामला

आजम खान समेत अन्य के खिलाफ साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. शिकायतकर्ता अबरार हुसैन ने आरोप लगाया था कि आजम खान 2016 में कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई लोगों के साथ उसके डूंगरपुर घर पर पहुंचे, उसे जान से मारने की धमकी दी, जबरन मकान में तोड़फोड़ कर ध्वस्त करके कब्जा कर लिया.

2019 में मामला दर्ज, 2024 में हुई सजा

2019 में एफआईआर दर्ज होने के बाद साल 2024 में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुना दी. इसी मामले में आजम खान इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, आजम खान ने हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. आजम खान की तरफ से पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने पक्ष रखा था, जिसमें उनकी लंबी उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया था. 12 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले को रिजर्व किया था. आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को इस मामले में जमानत दे दी है.

