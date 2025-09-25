Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2936196
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

आजम खान के बाद सपा नेता इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर आने वाले हैं, हाईकोर्ट ने इस बड़े मामले में दी जमानत

Irfan Solanki Bail: सपा नेता आजम खान के बाद पार्टी के एक और चर्चित नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी और उनके दो भाईयों को जमानत दे दी है. इरफान और उनके भाई गैंगस्टर एक्ट में 24 महीने से जेल में बंद हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 25, 2025, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आजम खान के बाद सपा नेता इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर आने वाले हैं, हाईकोर्ट ने इस बड़े मामले में दी जमानत

Prayagraj News: सपा नेता आजम खान के बाद पार्टी के एक और चर्चित नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी और उनके दो भाईयों को जमानत दे दी है. इरफान और उनके भाई गैंगस्टर एक्ट में 24 महीने से जेल में बंद हैं. 

खबर लिखी जा रही है...

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

allahabad highcourt newsIrfan Solanki

Trending news

Ghaziabad News
थाने की कुर्सी पर बैठीं बेटियां, छात्राओं ने संभाली कानून-व्यवस्था की कमान
Rudraprayag news
केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, मौसम खुलते ही श्रद्धालुओं ने पाया दिव्य दर्शन
Gorakhpur News
मुझे सांप ने डस लिया... दर्द से तड़पती रही महिला, फिर...
Sonbhadra News
सोनभद्र की धरती उगलेगी खजाना! सोने से भी कीमती खनिज का मिल सकता है भंडार
Arun Kumar Rai
कौन हैं अरुण कुमार राय? गाजीपुर के लाल को मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
Mahoba news
इसी ने काटा है, जल्दी इलाज कीजिए! सांप लेकर अस्पताल पहुंची दो फैमिली, दिखा अजब नजारा
Raebareli
मुकदमा लड़ते-लड़ते गया हार, 'तारीख पर तारीख' से परेशान शख्स ने उठाया खौफनाक कदम
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में ड्रग्स का सबसे बड़ा खुलासा, पांच करोड़ की एमडी ड्रग्स संग दो तस्कर
Sonbhadra News
सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा, दो की मौत, कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे
Droupadi Murmu in Mathura
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा-वृंदावन दौरा, बांके बिहारी के किए दर्शन
;