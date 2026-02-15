Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3110491
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रतापगढ़ में दिल दहलाने वाला हादसा, चलती कार पर गिरी पेट्रोल पंप की होर्डिंग, सपा नेता लाल बहादुर यादव की दर्दनाक मौत

Pratapgarh Accident News: प्रतापगढ़ जिले से दुखद खबर सामने आई है. यहां समाजवादी पार्टी (सपा) नेता लाल बहादुर यादव की मौत एक हादसे में हो गई है. बताया जा रहा है कि उनकी कार पर एक पेट्रोल पंप की होर्डिंग गिर गई. जिससे कार सवार सपा नेता की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pratapgarh Accident News
Pratapgarh Accident News

Pratapgarh Accident News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पेट्रोल पंप की होर्डिंग कार के ऊपर जा गिरी. जब ये हादसा हुआ, उस वक्त कार में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता लाल बहादुर यादव सवार थे. जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है. उनकी मौत से इलाके में मातम पसरा हुआ है.

समाजवादी पार्टी के नेता की दर्दनाक मौत
बताया जा रहा है कि क्रेटा कार से शहर जा रहे ठेकेदार व सपा नेता लालबहादुर यादव (48) की गाड़ी पर रविवार दोपहर अचानक एक अनियंत्रित हाईमास्ट पोल गिर गया. पेट्रोल पंप के सामने पोल खड़ा करते समय हुए इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो सामने आया है. अब प्रशासन सुरक्षा और लापरवाही की जांच कर रहा है.

पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी
सपा नेता लाल बहादुर यादव नगर पंचायत अंतू के बाबूगंज कस्बा के रहने वाले थे. वह रविवार दोपहर करीब 11:45 बजे बाबूगंज बाजार में पहुंचे थे. वह कार में बैठे थे. इसी दौरान अचानक पेट्रोल पंप की होर्डिंग उनकी कार पर गिर गई. इस हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. लोगों ने मशक्कत के बाद उन्हें गाड़ी से तत्काल बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
इस हादसे की जानकारी होने के बाद सपा नेता लाल बहादुर यादव के परिवार के लोग बिलखते हुए वहां पहुंचे. उनका रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं पूरे इलाके में मातम पसरा है.

यह भी पढ़िए: हाथरस में कांवड़ यात्रा से लौटते समय दर्दनाक हादसा, बाइक की जोरदार टक्कर से कांवड़िये की गई जान, मचा कोहराम

यह भी पढ़िए: लखनऊ से देवरिया तक भयंकर हादसे, पिकअप और बाइक की भिड़ंत में महिला जिंदा जली, जानिए कहां कितने लोगों की मौत?

TAGS

Pratapgarh Accidentpetrol pump hoardingSP leader deathLal Bahadur YadavBabuganjcar accident

Trending news

Pratapgarh Accident
चलती कार पर गिरी पेट्रोल पंप की होर्डिंग, सपा नेता लाल बहादुर यादव की दर्दनाक मौत
Amroha News
महाशिवरात्रि पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस के सामने शिव भक्तों पर हुआ पथराव
hathras road accident
हाथरस में कांवड़ यात्रा से लौटते समय बड़ा हादसा, बाइक की टक्कर से कांवड़िये की मौत
Maulana Jarjis Ansari controversial speech
'हमें सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते', कांवड़ यात्रा-होली पर मौलाना जर्जिस ने उगली आग
Mithni
15 साल की उम्र में अगवा, जंगल-जंगल घुमाते थे डैकत, 65 साल कष्टी काट लौटी मिठनी
Char Dham Yatra 2026
महाशिवरात्रि पर तय हुआ कब खुलेंगे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट? नोट कर लें तारीख
UP Road Accident
लखनऊ से देवरिया तक भयंकर हादसे, पिकअप और बाइक की भिड़ंत में महिला जिंदा जली
CM Yogi Adityanath
महाशिवरात्रि पर CM योगी ने किया रुद्राभिषेक, भगवान शिव से की लोककल्याण की प्रार्थना
Sambhal Muslim Woman Kanwar Yatra
कौन है तमन्ना मलिक? बुर्कानशीं कांवड़िया का कई जगह स्वागत तो क्यों बिफरे मौलाना....
Naseemuddin Siddiqui
सपा में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, यूपी के कई बड़े नेता भी हुए साइकिल पर सवार