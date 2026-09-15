प्रयागराज में सपा नेता की गोली मारकर हत्या, थाने से 500 मीटर दूर गोलीकांड से मचा हड़कंप

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Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज के हंडिया इलाके में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव एवं पूर्व प्रधान पवन यादव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. हंडिया के भरे बाजार में दिनदहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. हत्या के बाद बाइक सवार बदमाश तमंचा हवा में लहराते हुए मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, घायल अवस्था में पवन यादव को अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने पवन यादव को मृत घोषित कर दिया. मामले की सूचना के बाद मृतक पवन यादव के परिजन भी पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंच गए.
सपा कार्यकर्ता भी जुटे
समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के चलते बड़ी संख्या में सपा नेता भी पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंच गए. हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है. आरोपियों की धर पकड़ के लिए पुलिस की टीमें भी गठित कर दी गई हैं.
कार से उतरते ही बदमाशों ने मारी गोली
डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि पवन यादव हंडिया इलाके के रहने वाले थे. मंगलवार की शाम करीब 5:00 बजे अपनी कार से वह जैसे ही उतर रहे थे तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है. परिजनों की तहरीर पर हंडिया थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही है.
परिजनों की ओर से नहीं जताई गई रंजिश की आशंका
अभी तक परिजनों की तरफ से मृतक से किसी भी तरीके की किसी से कोई रंजिश की आशंका नहीं जताई गई है, लेकिन पुलिस घटना के सभी पहलुओं को लेकर जानकारी जुटा रही है और हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें भी गठित कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा और घटना का अनावरण किया जाएगा.