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प्रयागराज में सपा नेता की गोली मारकर हत्या, थाने से 500 मीटर दूर गोलीकांड से मचा हड़कंप

Prayagraj News: हंडिया में मंगलवार शाम को दिनदहाड़े सपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया.

Written ByMohammad Gufran
Published: Sep 15, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:13 PM IST
प्रयागराज में सपा नेता की गोली मारकर हत्या, थाने से 500 मीटर दूर गोलीकांड से मचा हड़कंप
Image Credit: Pawan Yadav (File Photo)

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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