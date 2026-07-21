कनैली गोलीकांड में बड़ा एक्शन, सराय अकिल थाना प्रभारी और कनैली चौकी प्रभारी पर गिरी गाज

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Kaushambi News: कौशांबी के चर्चित कनैली गोलीकांड में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है. प्रयागराज परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने सराय अकिल थाने के प्रभारी निरीक्षक और कनैली चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. दोनों अधिकारियों पर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने का आरोप है.
यह है पूरा मामला
बता दें कि 19 जुलाई की शाम सराय अकिल थाना क्षेत्र के कनैली चौराहे पर हुई गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए थे. जांच में सामने आया कि घटना में शामिल आरोपी पहले से ही हिस्ट्रीशीटर हैं और उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं. इसके बावजूद पुलिस ने समय रहते उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की. 6 जुलाई को भी इन्हीं आरोपियों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका मुकदमा सराय अकिल थाने में दर्ज था.
लापरवाही पर गिरी गाज
आरोप है कि थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते कुछ ही दिनों बाद गोलीबारी की घटना हो गई. अपर पुलिस अधीक्षक की जांच आख्या के आधार पर प्रयागराज परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने सराय अकिल के प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह वर्मा और कनैली चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.