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कनैली गोलीकांड में बड़ा एक्शन, सराय अकिल थाना प्रभारी और कनैली चौकी प्रभारी पर गिरी गाज

Kaushambi News: 19 जुलाई की शाम सराय अकिल थाना क्षेत्र के कनैली चौराहे पर हुई गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए थे. इस घटना ने पूरे इलाके में हदशत फैला दी थी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 21, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:15 PM IST
कनैली गोलीकांड में बड़ा एक्शन, सराय अकिल थाना प्रभारी और कनैली चौकी प्रभारी पर गिरी गाज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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