कनैली गोलीकांड में बड़ा एक्शन, सराय अकिल थाना प्रभारी और कनैली चौकी प्रभारी पर गिरी गाज

यह है पूरा मामला

बता दें कि 19 जुलाई की शाम सराय अकिल थाना क्षेत्र के कनैली चौराहे पर हुई गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए थे. जांच में सामने आया कि घटना में शामिल आरोपी पहले से ही हिस्ट्रीशीटर हैं और उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं. इसके बावजूद पुलिस ने समय रहते उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की. 6 जुलाई को भी इन्हीं आरोपियों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका मुकदमा सराय अकिल थाने में दर्ज था.