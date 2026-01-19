बाहुबली विधायक राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट को इतने दिनों में सुनाना होगा फैसला

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से बाहुबली विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह से जुड़े घरेलू हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को चार महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है. हालांकि शीर्ष अदालत ने साफ किया कि वह मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है.

दरअसल, भानवी सिंह की ओर से घरेलू हिंसा कानून के तहत दायर मामले में निचली अदालत ने राजा भैया को समन जारी किया था. इस समन को चुनौती देते हुए राजा भैया दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी.

दिल्ली हाई कोर्ट के इसी आदेश को भानवी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर फैसला करना हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है. इसलिए हाई कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह राजा भैया को जारी समन से जुड़े मामले पर चार महीने के भीतर निर्णय ले.

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मामले में निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जिससे राजा भैया और भानवी सिंह के बीच चल रहे कानूनी विवाद की दिशा तय होगी.

कब से चल रहा विवाद

बता दें कि ये मामला करीब 8 सालों से दिल्ली की अदालतों में चल रहा है. भानवी सिंह ने दिल्ली पुलिस में घरेलू हिंसा (DV एक्ट) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. इस दौरान उन्होंने राजा भैया पर आरोप लगया था कि वह उनके साथ मारपीट करते हैं, इतना ही नहीं उन्होंने ये भी आरोप लगया था कि राजा भैया के पास अवैध हथियार भी रखे हुए हैं. जब से मामला सामने आया तो राजा भैया ने इस राजनीतिक साजिश बताया था. अब इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फैसला करने का आदेश दिया है. इस पूरे मामले में निचली अदालत की तरफ से राजा भैया को समन भी जारी किया गया था. हालांकि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.

और पढे़ं:

जिस प्यार ने तोड़ी थीं दीवारें.. वही रिश्ता अब टूटने की कगार पर! प्रतीक-अपर्णा की पूरी लव स्टोरी

नेहा सिंह राठौर पहुंचीं लखनऊ हजरतगंज कोतवाली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया बयान

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!