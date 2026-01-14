Advertisement
प्रयागराज के स्कूलों में छुट्टी, मौनी अमावस्या स्नान को लेकर लिया गया बड़ा फैसला

Prayagraj News: जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. मौनी अमावस्या स्नान पर्व को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. 

Jan 14, 2026
School Closed in Prayagraj: प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. प्रयागराज में 12वीं तक सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं. जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है. मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर भीड़ भाड़ के चलते स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है. 

सभी बोर्ड के 12वीं तक स्कूल बंद 
जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक सभी बोर्ड के 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे. वहीं, प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि मकर संक्रांति स्नान पर्व 15 जनवरी को होगा. इसके दो दिन बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है. इस बार मौनी अमास्या स्नान पर 2 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है. 

मौनी अमावस्या का स्नान 
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इस साल मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार, माघ मास की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 00:03 बजे शुरू होकर अगले दिन 19 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 01:21 बजे बजे तक रहेगी. ऐसे में इस साल मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. 

स्नान घाटों पर पुलिस तैनात 
मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. मेला क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बल हर जगह तैनात कर दिए गए हैं. मेला क्षेत्र में 13 जनवरी से ही चार पहिया वाहनों की एंट्री बैन कर दी है. संगम तट पर घुड़सवार पुलिस, फुट पेट्रोलिंग, जल पुलिस और आरएएफ जवान पूरे एहतियात के साथ तैनात हैं. 

एआई कैमरों से निगरानी 
यदि भीड़ और बढ़ती है, तो आपातकालीन योजनाओं को लागू किया जाएगा. एआई कैमरों के जरिए भीड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. बता दें कि महाकुंभ के बाद ये पहला माघ मेला है. ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार भी भीड़ आ सकती है. मेला प्रशासन उसकी हिसाब से व्यवस्था करने में जुटा है. 

