प्रयागराज के स्कूलों में छुट्टी, मौनी अमावस्या स्नान को लेकर लिया गया बड़ा फैसला

School Closed in Prayagraj: प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. प्रयागराज में 12वीं तक सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं. जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है. मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर भीड़ भाड़ के चलते स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है.

सभी बोर्ड के 12वीं तक स्कूल बंद

जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक सभी बोर्ड के 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे. वहीं, प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि मकर संक्रांति स्नान पर्व 15 जनवरी को होगा. इसके दो दिन बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है. इस बार मौनी अमास्या स्नान पर 2 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है.

मौनी अमावस्या का स्नान

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इस साल मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार, माघ मास की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 00:03 बजे शुरू होकर अगले दिन 19 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 01:21 बजे बजे तक रहेगी. ऐसे में इस साल मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

स्नान घाटों पर पुलिस तैनात

मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. मेला क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बल हर जगह तैनात कर दिए गए हैं. मेला क्षेत्र में 13 जनवरी से ही चार पहिया वाहनों की एंट्री बैन कर दी है. संगम तट पर घुड़सवार पुलिस, फुट पेट्रोलिंग, जल पुलिस और आरएएफ जवान पूरे एहतियात के साथ तैनात हैं.

एआई कैमरों से निगरानी

यदि भीड़ और बढ़ती है, तो आपातकालीन योजनाओं को लागू किया जाएगा. एआई कैमरों के जरिए भीड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. बता दें कि महाकुंभ के बाद ये पहला माघ मेला है. ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार भी भीड़ आ सकती है. मेला प्रशासन उसकी हिसाब से व्यवस्था करने में जुटा है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें : माघ मेले में फिर लगी भीषण आग, मकर संक्रांति स्नान से पहले बड़ा हादसा टला

यह भी पढ़ें : भारतीय परिधान, आंखों में काजल और गले में रुद्राक्ष...महाकुंभ की मोनालिसा के बाद माघ मेले में वायरल हुई प्रयागराज की माही