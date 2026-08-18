UP School Closed: प्रयागराज, अमेठी और प्रतापगढ़, कौशांबी में स्कूल हुए बंद, भारी बारिश की चेतावनी के चलते फैसला

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UP School Closed: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है. मानसून एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है, जिसके चलते लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान करना पड़ा है. प्रयागराज से लेकर अमेठी तक भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
प्रयागराज में संगम नगरी जलमग्न और स्कूलों में अवकाश
धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी प्रयागराज में बीती देर रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है. इस लगातार बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों और मुख्य मार्गों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है. इस आदेश के तहत जिले के सभी बोर्डों से संचालित होने वाले स्कूल आज पूरी तरह बंद रहेंगे. लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ मौसम सुहाना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जलभराव और कीचड़ के कारण रोजमर्रा के काम-काज और ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
अमेठी जिले में भी कक्षा एक से आठ तक के स्कूल बंद
प्रयागराज की तरह ही अमेठी जिले में भी भारी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग द्वारा जारी की गई भारी बारिश की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने एहतिआतन कदम उठाए हैं. जिलाधिकारी संजय चौहान के सख्त निर्देश पर जिले में कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. यह आदेश जनपद के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य सभी बोर्डों के स्कूलों पर पूरी तरह लागू किया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी बच्चे को खराब मौसम के बीच घर से बाहर न निकलना पड़े.
प्रतापगढ़ और कौशांबी में 8 वीं तक के स्कूल बंद
लगातार भारी बारिश और जलभराव के चलते प्रतापगढ़ और कौशांबी जिलों में प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है. प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी की अनुमति से कक्षा एक से 8 तक के सभी बोर्डों के स्कूल मंगलवार को बंद रहे, जबकि शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य करने के निर्देश दिए गए. वहीं कौशांबी में प्री-प्राइमरी से कक्षा बारह तक के सभी विद्यालयों में रेनी-डे अवकाश घोषित किया गया, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है.
मौसम विभाग की चेतावनी और आम जनता की मुश्किलें
मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है. इस लगातार बारिश के कारण किसानों की कुछ फसलों को नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि धान की फसल के लिए यह बारिश फायदेमंद भी मानी जा रही है.सड़कों पर जलभराव होने के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लग रहा है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें और बच्चों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखें.