मोहम्‍मद गुफरान/ प्रयागराज: इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक और हॉस्टल में रैगिंग का मामला सामने आया है. पीसीबी के बाद इस बार सर सुंदर लाल हॉस्टल में रहने वाले सीनियर छात्रों पर जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का आरोप लगा है. पीड़ित छात्रों की शिकायत के बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन भी हरकत में आ गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की इंटर्नल कमेटी की जांच में 18 छात्रों को रैगिंग के मामले में आरोपी पाया गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन अब आरोपी छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी में है. इंट्रो के नाम पर जूनियर छात्रों के न सिर्फ बाल मुंडवाए गए बल्कि गाली गलौज के भी आरोप लगे हैं.

सर सुंदर लाल हॉस्‍टल में रैगिंग का मामला

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिंह ने बताया कि 8 अक्टूबर को पोर्टल पर सर सुंदर लाल हॉस्टल के कुछ छात्रों ने रैगिंग की शिकायत की थी. इसको लेकर एक कमेटी जांच के लिए बैठाई गई थी. जांच कमेटी की रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया 18 छात्र रैगिंग के मामले में आरोपी पाए गए हैं. इसमें आरोपी छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. सबसे पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस में अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें हॉस्टल से निष्कासित किया जाएगा.

रैगिंग की घटनाओं के पीछे अवैध तरीके से रह रहे छात्र

चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिंह ने बताया कि रैगिंग की घटनाओं के पीछे की मुख्य वजह अवैध तरीके से रहने वाले छात्र हैं, जो रैगिंग को हथियार बनाकर अवैध तरीके से छात्रावास में रहना चाहते हैं. इसीलिए नए छात्र जब हॉस्टल में प्रवेश करते हैं तो इंट्रो के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जाता है. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा साफ है कि शैक्षिक माहौल के साथ-साथ हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. इसको लेकर जरूरी कदम समय-समय पर उठाए जाते रहे हैं. भविष्य में भी जो भी रैगिंग के नाम पर छात्रों का उत्पीड़न करेगा. उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा.

पिछले महीने पीसीबी छात्रावास में हुई थी रैगिंग

बता दें कि सितंबर महीने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीसीबी छात्रावास में भी रैगिंग का मामला सामने आया था. इसके बाद करीब 24 छात्रों के खिलाफ रैगिंग के मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की थी. इसमें निलंबन के साथ-साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. वहीं, एक बार फिर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही जुड़े सर सुंदरलाल छात्रावास में भी रैगिंग का मामला सामने आया है. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया है. रैगिंग के मामले में विश्विद्यालय प्रशासन कड़ी कार्रवाई की बात कह रहा है.

