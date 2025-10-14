Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2961467
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्‍टल में फिर शर्मनाक रैगिंग, सीनियर्स ने जूनियर्स का सिर मुंडवाया, 18 छात्र निशाने पर

Prayagraj News  इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्‍टल में में एक बार फ‍िर से रैगिंग का मामला सामने आया है. इसको लेकर एक कमेटी जांच के लिए बैठाई गई थी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Allahabad University
Allahabad University

मोहम्‍मद गुफरान/ प्रयागराज: इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक और हॉस्टल में रैगिंग का मामला सामने आया है. पीसीबी के बाद इस बार सर सुंदर लाल हॉस्टल में रहने वाले सीनियर छात्रों पर जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का आरोप लगा है. पीड़ित छात्रों की शिकायत के बाद अब यूनिवर्सिटी प्रशासन भी हरकत में आ गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की इंटर्नल कमेटी की जांच में 18 छात्रों को रैगिंग के मामले में आरोपी पाया गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन अब आरोपी छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी में है. इंट्रो के नाम पर जूनियर छात्रों के न सिर्फ बाल मुंडवाए गए बल्कि गाली गलौज के भी आरोप लगे हैं. 

सर सुंदर लाल हॉस्‍टल में रैगिंग का मामला 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिंह ने बताया कि 8 अक्टूबर को पोर्टल पर सर सुंदर लाल हॉस्टल के कुछ छात्रों ने रैगिंग की शिकायत की थी. इसको लेकर एक कमेटी जांच के लिए बैठाई गई थी. जांच कमेटी की रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया 18 छात्र रैगिंग के मामले में आरोपी पाए गए हैं. इसमें आरोपी छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. सबसे पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस में अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें हॉस्टल से निष्कासित किया जाएगा. 

रैगिंग की घटनाओं के पीछे अवैध तरीके से रह रहे छात्र 
चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर राकेश सिंह ने बताया कि रैगिंग की घटनाओं के पीछे की मुख्य वजह अवैध तरीके से रहने वाले छात्र हैं, जो रैगिंग को हथियार बनाकर अवैध तरीके से छात्रावास में रहना चाहते हैं. इसीलिए नए छात्र जब हॉस्टल में प्रवेश करते हैं तो इंट्रो के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जाता है. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा साफ है कि शैक्षिक माहौल के साथ-साथ हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. इसको लेकर जरूरी कदम समय-समय पर उठाए जाते रहे हैं. भविष्य में भी जो भी रैगिंग के नाम पर छात्रों का उत्पीड़न करेगा. उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले महीने पीसीबी छात्रावास में हुई थी रैगिंग 
बता दें कि सितंबर महीने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीसीबी छात्रावास में भी रैगिंग का मामला सामने आया था. इसके बाद करीब 24 छात्रों के खिलाफ रैगिंग के मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की थी. इसमें निलंबन के साथ-साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. वहीं, एक बार फिर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही जुड़े सर सुंदरलाल छात्रावास में भी रैगिंग का मामला सामने आया है. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया है. रैगिंग के मामले में विश्विद्यालय प्रशासन कड़ी कार्रवाई की बात कह रहा है. 

यह भी पढ़ें : आसमान से दिखेगा प्रयागराज का नजारा, बनारस की तर्ज पर बनेगा रोपवे, जानें कितने होंगे स्टेशन

यह भी पढ़ें : PCS Pre परीक्षा शुरू, यूपी में 1435 परीक्षा केंद्रों पर तीन लाख अभ्‍यर्थी देंगे एग्‍जाम

TAGS

prayagraj news

Trending news

prayagraj news
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिर शर्मनाक रैगिंग, सीनियर्स ने जूनियर्स का सिर मुंडवाया
agra latest news
नोएडा, गुरुग्राम की तर्ज पर बसेगा ग्रेटर आगरा, सोने का भाव बिकेगी इन गांवों की जमीन!
Etawah news
दादरपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गगन यादव गिरफ्तार, मेरठ से दबोचा गया फरार आरोपी
Sambhal latest news
संभल में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर, कल्किधाम मंदिर से कुछ ही दूरी पर हुई कार्रवाई
Varanasi News
वाराणसी के दालमंडी की बदल जाएगी सूरत! आधुनिक सड़क का शानदार लेआउट जारी
Lakhimpur Khiri
जनता के भरोसे की जीत.. योगी सरकार ने बदला यूपी का चेहरा, लखीमपुर खीरी ने मारी बाजी
Bahraich latest News
मालिक को बचाने के लिए भेड़िया से भिड़ा 'छोटू', वफादार डॉगी की पूरे बहराइच में चर्चा
Jhansi
खेल अब सिर्फ शौक नहीं.. आत्मनिर्भर भारत का आधार है, झांसी में CM योगी ने दिया मंत्र
Gorakhpur News
इज्जत और तानों के बीच पिस गए रिश्ते… ‘एक शब्द’ ने बुजुर्ग दादी की ली जान!
up employees
यूपी के लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सीएम योगी का दिवाली पर बड़े तोहफे का ऐलान