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रामनवमी पर संगमनगरी में दर्दनाक हादसा, गंगा स्नान करने गए 7 बच्चे डूबे

Prayagraj News: मांडा के बामपुर गंगा घाट पर स्नान करने गए सात बच्चे डूब गए. हादसे के बाद हड़कंप मच गया. प्रयागराज हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 27, 2026, 04:23 PM IST
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रामनवमी पर संगमनगरी में दर्दनाक हादसा, गंगा स्नान करने गए 7 बच्चे डूबे

Prayagraj News: प्रयागराज के मांडा इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया है. बामपुर घाट पर गंगा स्नान करने गए सात बच्चे डूब गए. गहरे पानी में जाने के चलते सातों बच्चे गंगा में डूब गए. इसमें चार बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया है. तीन बच्चों को सकुशल बरामद निकाला गया. बताया गया कि बच्चों को गंगा में डूबते देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जब तक उन्हें बचाया जाता बच्चे गहरे पानी में चले गए थे. प्रयागराज हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है.

गहरे पानी में डूबे सात बच्चे 
जानकारी के मुताबिक, बामपुर गांव के रहने वाले मोहित (13) पुत्र दिगविजय, दिव्यांशु (16) पुत्र कमलेश, ऋषभ (10) पुत्र कमलेश, अमन (9) पुत्र कृष्ण कुमार, कुनाल (12) पुत्र अनिल, निहाल (10) पुत्र अनिल और दीपक (17) पुत्र राजाराम रामनवमी पर सुबह घर से गंगा स्नान करने गंगा घाट पहुंचे थे. इसी दौरान अचानक गहराई में जाने से सभी बच्चे डूबने लगे. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आस-पास मौजूद मछुआरे मौके पर पहुंचे. 

चार बच्चों का शव बरामद 
मछुआरों ने मोहित, दिव्यांशु और अमन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. वहीं, कुनाल, निहाल, दीपक और ऋषभ गंगा की लहरों में बहने लगे. हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई. काफी मशक्कत के बाद कुनाल और दीपक का शव बरामद कर लिया गया. घटना की जानकारी पर पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंच गए. काफी देर बाद निहाल और ऋषभ का भी शव बरामद कर लिया गया. 

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सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान 
डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव ने बताया कि चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. चार बच्चों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. प्रयागराज हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. 

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