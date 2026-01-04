प्रयागराज में देह व्यापार का भंडाफोड़, रिहायशी इलाके के दो मंजिला मकान में हो रहा था गंदा काम

Prayagraj News: प्रयागराज के कीडगंज थाना क्षेत्र में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है. प्रयागराज पुलिस ने खलासी लाइन इलाके में स्थित एक दो मंजिला मकान में छापेमारी कर चार महिलाओं और पांच युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है. पुलिस की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था.

छापेमारी से मचा हड़कंप

बताया गया कि लंबे समय से देह व्यापार की शिकायत कालोनी के लोग कर रहे थे. सूचना पर पुलिस ने कीडगंज थाना क्षेत्र के मकान नंबर 514 ए, खलासी लाइन में छापेमारी की. डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया कि मकान किराए पर लेकर 50 वर्षीय सर्वेश द्विवेदी देह व्यापार कर रहा था. छापेमारी के दौरान अलग अलग कमरों से चार लड़कियों को पांच लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा. पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है.

तीन महीने से चल रहा था गंदा खेल

पुलिस के मुताबिक, पकड़ी गईं लड़कियों में दो प्रयागराज, एक वाराणसी और एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं. पुलिस को शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि पिछले 3 महीने से किराए के मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था. स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद रविवार को दोपहर में पुलिस की टीम ने जब मौके पर छापेमारी की तो सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ.

आन डिमांड आती थीं लड़कियां

बताया गया कि ये महिलाएं अलग-अलग लोकेशन में रहती थीं और क्लाइंट का कॉल आते ही पहुंच जाती थीं. पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है. डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया कि पूछताछ की जा रही है. पता किया जा रहा है कि इस गिरोह का सरगना कौन है, उसकी तलाश की जा रही है.

