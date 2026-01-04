Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3063708
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रयागराज में देह व्यापार का भंडाफोड़, रिहायशी इलाके के दो मंजिला मकान में हो रहा था गंदा काम

Prayagraj News: प्रयागराज के पॉश इलाके में स्थित दो मंजिला मकान में देह व्यापार का खेल चल रहा था. पुलिस ने छापेमारी कर 9 लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Prayagraj News: प्रयागराज के कीडगंज थाना क्षेत्र में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है. प्रयागराज पुलिस ने खलासी लाइन इलाके में स्थित एक दो मंजिला मकान में छापेमारी कर चार महिलाओं और पांच युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है. पुलिस की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था. 

छापेमारी से मचा हड़कंप 
बताया गया कि लंबे समय से देह व्यापार की शिकायत कालोनी के लोग कर रहे थे. सूचना पर पुलिस ने कीडगंज थाना क्षेत्र के मकान नंबर 514 ए, खलासी लाइन में छापेमारी की. डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया कि मकान किराए पर लेकर 50 वर्षीय सर्वेश द्विवेदी देह व्यापार कर रहा था. छापेमारी के दौरान अलग अलग कमरों से चार लड़कियों को पांच लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा. पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है. 

तीन महीने से चल रहा था गंदा खेल 
पुलिस के मुताबिक, पकड़ी गईं लड़कियों में दो प्रयागराज, एक वाराणसी और एक पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं. पुलिस को शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि पिछले 3 महीने से किराए के मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था. स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद रविवार को दोपहर में पुलिस की टीम ने जब मौके पर छापेमारी की तो सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ. 

Add Zee News as a Preferred Source

आन डिमांड आती थीं लड़कियां 
बताया गया कि ये महिलाएं अलग-अलग लोकेशन में रहती थीं और क्लाइंट का कॉल आते ही पहुंच जाती थीं. पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है. डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया कि पूछताछ की जा रही है. पता किया जा रहा है कि इस गिरोह का सरगना कौन है, उसकी तलाश की जा रही है. 

यह भी पढ़ें : 'मेरी बेटी के साथ किया गलत काम…' टूटे दिल और प्रेम प्रसंग के डिप्रेशन में छात्र का खौफनाक कदम

यह भी पढ़ें : Prayagraj News: लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ शुरू होगी मुहिम, महाकुंभ फेम हर्षा रिछारिया ने बनाया ये बड़ा प्लान

TAGS

prayagraj news

Trending news

prayagraj news
प्रयागराज में देह व्यापार का भंडाफोड़, रिहायशी इलाके में हो रहा था गंदा काम
Ramnagar news
रामनगर में शिक्षा की नई लौ! 2000 बच्चे फ्री में करेंगे पढ़ाई, इवनिंग स्कूल की सौगात
Kanpur News
BJP की अंदरूनी कलह सड़क पर, कानपुर में महापौर के खिलाफ पार्षदों का प्रदर्शन
UP News
न्यू ईयर पर योगी सरकार की बड़ी सौगात, चिकित्सा शिक्षा में 1200 से ज्यादा नौकरियां
Chamoli news
51 साल बाद गांव पहुंचीं पुत्रदायनी मां अनुसुया...देवभूमि में उमड़ा आस्था का सैलाब
Noida News
'जिंदगी से परेशान हूं' नोएडा में 17वीं मंजिल से गिरकर इंडियन ऑयल के डायरेक्टर की मौत
Varanasi News
काशी में खेल का महाकुंभ ! कश्मीर–लद्दाख की बेटियों ने हिजाब पहनकर दिखाई प्रतिभा
bijnor news
बिजनौर में दिनदहाड़े गोलियों से छलनी हुआ युवक, शादी से पहले उजड़ गया घर
kaushambi news
'मेरी बेटी के साथ किया गलत काम…' प्रेम प्रसंग के डिप्रेशन में छात्र का खौफनाक कदम
Meerut News
यूपी का मोस्ट वांटेड डॉन बदन सिंह बद्दो, रसूख, रिवॉल्वर और रहस्य की खौफनाक कहानी