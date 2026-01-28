देह व्यापार का अड्डा बना ये रिहायशी इलाका! प्रयागराज में एक महीने में दूसरी बार सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

Prayagraj News: प्रयागराज के कीडगंज इलाके में स्थित मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. मौके से चार महिलाओं के साथ चार पुरुषों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है. स्थानीय लोगों की सूचना पर कीडगंज पुलिस ने छापेमारी की तो मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए. पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो चार महिलाएं और 4 पुरुष आपत्तिजनक हालत में पाए गए. हिरासत में लिए गए पुरुष महिलाओं को पुलिस थाने लाई और मामले में विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

देह व्यापार का चल रहा था खेल

गौरतलब है कि करीब 1 महीने पहले ही प्रयागराज के कीड़ागंज इलाके से ही पुलिस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था. इसमें कई महिलाओं और पुरुषों को अनैतिक देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. बुधवार को एक बार फिर से कीडगंज इलाके में ही देह व्यापार का मामला सामने आया है.

चार महिलाएं गिरफ्तार

एसीपी कर्नलगंज राजीव यादव ने बताया कि चार महिला और 4 पुरुष को अनैतिक देह व्यापार में शामिल होने के चलते हिरासत में लिया गया है. पुछताछ के बाद सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले भी कीडगंज में सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया था.

दो मंजिला मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट

बता दें कि एक महीने पहले कीडगंज के खलासी लाइन इलाके में स्थित दो मंजिला मकान में छापेमारी कर चार महिलाओं और पांच युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था. स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था.

किराये पर मकान लेकर कर रहा था गंदा काम

डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया था कि मकान किराए पर लेकर 50 वर्षीय सर्वेश द्विवेदी देह व्यापार कर रहा था. छापेमारी के दौरान अलग अलग कमरों से चार लड़कियों को पांच लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा. पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है.

