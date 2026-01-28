Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3089807
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

देह व्यापार का अड्डा बना ये रिहायशी इलाका! प्रयागराज में एक महीने में दूसरी बार सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

Prayagraj News: एक महीने पहले भी प्रयागराज के इसी इलाके में देह व्यापार की शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देह व्यापार का अड्डा बना ये रिहायशी इलाका! प्रयागराज में एक महीने में दूसरी बार सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

Prayagraj News: प्रयागराज के कीडगंज इलाके में स्थित मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. मौके से चार महिलाओं के साथ चार पुरुषों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है. स्थानीय लोगों की सूचना पर कीडगंज पुलिस ने छापेमारी की तो मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए. पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो चार महिलाएं और 4 पुरुष आपत्तिजनक हालत में पाए गए. हिरासत में लिए गए पुरुष महिलाओं को पुलिस थाने लाई और मामले में विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

देह व्यापार का चल रहा था खेल 
गौरतलब है कि करीब 1 महीने पहले ही प्रयागराज के कीड़ागंज इलाके से ही पुलिस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था. इसमें कई महिलाओं और पुरुषों को अनैतिक देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. बुधवार को एक बार फिर से कीडगंज इलाके में ही देह व्यापार का मामला सामने आया है. 

चार महिलाएं गिरफ्तार 
एसीपी कर्नलगंज राजीव यादव ने बताया कि चार महिला और 4 पुरुष को अनैतिक देह व्यापार में शामिल होने के चलते हिरासत में लिया गया है. पुछताछ के बाद सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले भी कीडगंज में सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

दो मंजिला मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट 
बता दें कि एक महीने पहले कीडगंज के खलासी लाइन इलाके में स्थित दो मंजिला मकान में छापेमारी कर चार महिलाओं और पांच युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था. स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था. 

किराये पर मकान लेकर कर रहा था गंदा काम 
डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया था कि मकान किराए पर लेकर 50 वर्षीय सर्वेश द्विवेदी देह व्यापार कर रहा था. छापेमारी के दौरान अलग अलग कमरों से चार लड़कियों को पांच लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा. पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में देह व्यापार का भंडाफोड़, रिहायशी इलाके के दो मंजिला मकान में हो रहा था गंदा काम

यह भी पढ़ें : दो बच्चों की मां को प्रेमी संग रंगरेलियां मनाते देख पति का टूटा दिल, फिर लिया ऐसा फैसला कि सब रह गए सन्न

 

TAGS

prayagraj news

Trending news

LT Grade Exam 2018 paper leak case
एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 पेपर लीक केस की सीबीआई करेगी जांच? कोर्ट पहुंचा मामला
UGC Act 2026
भ्रम फैलाया जा रहा, नियम बनाने में कोई योगदान नहीं...UGC पर करण भूषण सिंह का बयान
UGC
जाति-धर्म के नाम पर भेदभाव स्वीकार नहीं, यूजीसी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
UGC Protest
हाथ जोड़कर विनती, UGC नियमों को तत्काल वापस लें....बृजभूषण शरण सिंह ने दी नसीहत
yuvraj death case
सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत ने खोली पोल! नोएडा में मिले 65 और 'मौत के गड्ढे'
mahakumbh 2025
महाकुंभ हादसा: मौनी अमावस्या त्रासदी पर हाईकोर्ट सख्त, मुआवजे पर फैसले का दिया आदेश
Singer Vishal Mishra
कौन है यूपी के छोटे शहर का लड़का विशाल मिश्रा? 'घर कब आओगे' गाना हाे रहा ट्रेंड
mahatma gandhi death anniversary
जब गांधी जी ने जला दिये थे किसानों की जमीन के कागज, पढ़ें यूपी से जुड़े रोचक किस्से
siddharthnagar news
सीएम योगी ने दी 1052 करोड़ की सौगात, 229 परियोजनाओं से बदलेगी इस जिले की किस्मत
lakhimpur kheri news
न्याय की आस में टूटी युवती ! लोक-लाज और प्रताड़ना से आहत होकर की आत्महत्या