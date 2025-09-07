Prayagraj News: हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़े दो युवक और दो युवती, ऐसे चल रहा था देह व्यापार का खेल

Prayagraj News: प्रयागराज के नैनी में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है. यहां बीती रात पुलिस ने नैनी पीडीए कॉलोनी से सेक्स रैकेट पकड़ा गया है. पुलिस ने मौके से दो युवक और दो युवतियों को दबोचा है. जानिए पूरी डिटेल...
Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नैनी पीडीए कॉलोनी में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ. गेस्ट हाउस के पास एक भवन में सेक्स रैकेट चल रहा था. जब इसकी सूचना मोहल्ले वालों को लगी तो उन्होंने जमकर हंगामा किया. हंगामा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. फिर उस मकान से दो युवक और दो युवती को अपने साथ ले गई.
अधिकारी के नाम पर मकान
जहां से चारों को पकड़ा गया वह मकान किसी अधिकारी का बताया जा रहा है. जिससे अशोक कुमार नाम के शख्स ने कमरा किराये पर लिया था. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से गेस्ट हाउस के पास एक भवन में संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी. जिसकी शिकायत मोहल्ले वालों ने की थी. शनिवार रात 10 बजे के आसपास उस भवन से दो युवक बाहर निकले. फिर बाहर से दरवाजा बंद करते हुए शोर मचाने लगे.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
जब दोनों युवक शोर मचाने लगे तो मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए. जब मोहल्ले वालों ने पूछा तो युवकों ने बताया कि अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है. जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. फिर उन्होंने हंगामा काट दिया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत से हंगामे को शांत कराया और चारों को अपने साथ ले गई. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
