Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

'हम आपको उससे बड़ा पद..' अलंकार अग्रिहोत्री मामले में अविमुक्तेश्वरानंद की इंट्री, शंकराचार्य ने दिया ये 'ऑफर'

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी के नए नियमों को लेकर उफनाते विवाद के बीच यूपी के बरेली जिले के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया. विवाद में अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी इंट्री हो गई है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 27, 2026, 11:15 AM IST
Trending Photos

Prayagraj News: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी के नए नियमों को लेकर उफनाते विवाद के बीच यूपी के बरेली जिले के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया. विवाद में अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी इंट्री हो गई है. उन्होंने फोन पर अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत की. अविमुक्तेश्वरानंद ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत है. साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार ने जो आपको पद दिया है उससे बड़ा पद हम आपको धर्म क्षेत्र में देने का प्रस्ताव रखते हैं.

क्या बोले अविमुक्तेश्वरानंद?
शंकराचार्य ने अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बातचीत के दौरान कहा,  "दुखी हो रहा हूं कि आपने कितनी लगन से पढ़ाई-लिखाई की होगी, जिसके बाद आप इस पद तक पहुंच पाए. लेकिन एक झटके में आपका यह पद चला गया. लेकिन आपने जिस तरह से सनातन धर्म और इनके प्रतीकों के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया है. उससे पूरा सनातन समाज बेहद प्रसन्न है. मैं आपका अभिनंदन करता हूं. हम चाहते हैं कि आप जैसे निष्ठावान लोग सनातन की सेवा के लिए आगे आएं. जो पद सरकार ने आपको दिया था. उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में हम आपको देने के लिए प्रस्तावित करते हैं."

अलंकार अग्रिनहोत्री ने क्यों दिया इस्तीफा?
बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 5 पेज का एक पत्र लिखा है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया है. पत्र में उन्होंने लिखा कि वह यूजीसी के नए कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित घटनाओं से आहात हैं. कहा कि यूजीसी के नए नियमों से सवर्ण बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. इसके अलावा अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज का अपमान हैं और इससे संदेश जाता है कि प्रशासन और सरकार साधु-संतों के प्रति संवेदनशील नहीं है.

जिला प्रशासन-डीएम पर लगाए गंभीर आरोप
अलंकार अग्रिहोत्री ने डीएम और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. कहा, मुझे डीएम आवास में 45 मिनट बंधक बनाकर रखा गया. गाली देते हुए कहा गया पंडित पागल हो गया है. इसको रातभर बंधक बनाकर रखो. मीडिया को मैंने पहले ही बता दिया था. SSP के कहने पर मुझे छोड़ा गया. मैं अपनी जान बचाकर भागा हूं. ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है. ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु-संतों के खिलाफ काम कर रही है. हालांकि डीएम ने बंधक बनाए जाने की खबर का खंडन किया.

कौन हैं अलंकार अग्निहोत्री?
अलंकार अग्निहोत्री मूल रूप से यूपी के कानपुर जिले के रहने वाले हैं. उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा. महज दस साल की उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया. घर में बड़े होने के चलते सारी जिम्मेदारियों उनके कंधों पर आ गईं. मां ने उनकी परवरिश और शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी. उन्होंने 12वीं तक कानपुर से पढ़ाई की. इसके बाद आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया. सपना सिविल सेवा में जाने का था लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के चलेत आईटी कंपनी में नौकरी कर ली. परिवीर को सेटल करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया. वह अपनी मां और पत्नी को सफलता का श्रेय देते हैं.

बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंड, जांच कमेटी गठित, एक दिन पहले दिया था इस्तीफा

 

