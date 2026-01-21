Prayagraj Magh Mela 2026: 'सत्ता हमेशा नहीं रहती...', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मारपीट पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद का बड़ा बयान

Swami Avimukteshwaranand News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेला 2026 में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मुद्दा अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. अब इस मामले में द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि शिखा का अपमान नहीं किया जा सकता है.

गंगा स्नान से रोकना गो हत्या के बराबर पाप-स्वामी

शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने आगे कहा ये सत्ता का अहंकार है. सत्ता हमेशा नहीं रहती है इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. इतना ही नहीं उन्होंने गंगा स्नान में अवरोध उत्पन्न करने को गौ हत्या के पाप के बराबर बताया. शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि गंगा स्नान से रोकने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है.

क्या है ये पूरा मामला?

दरअसल, शंकराचार्य को मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर पालकी के साथ संगम नोज तक स्नान करने जाने से रोक दिया गया था. इस दौरान शंकराचार्य के अनुयायियों और पुलिस बल के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की भी हुई थी. जिसमें कई साधु-संतों को चोट लगने की खबर भी सामने आई है. इस पूरी घटना को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार को जिम्मेदार ठहराया है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. जिसमें देखा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की जटा पकड़कर घसीट रही है. अपने शिष्यों के साथ हुई मारपीट को लेकर मेला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए. उनके धरने में कंप्यूटर बाबा के अलावा कई साधु संत पहुंचे. इस बीच मेला प्रशासन की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस दिया गया है.

मेला प्राधिकरण की ओर से नोटिस दिए जाने के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लीगल एक्शन लेने की बात कही है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला अधिकारियों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ मरोड़ कर मुझे नोटिस दी गई.

