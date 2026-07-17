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1968 का समझौता अवैध या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू? शाही ईदगाह मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर आज होगी जंग

प्रयागराज: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे से महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है. हिंदू पक्ष की तरफ से कुल 18 वाद दाखिल किए गए हैं.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 17, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:04 AM IST
1968 का समझौता अवैध या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू? शाही ईदगाह मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर आज होगी जंग
Image Credit: Prayagraj NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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