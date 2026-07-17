1968 का समझौता अवैध या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू? शाही ईदगाह मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर आज होगी जंग

मुस्लिम पक्ष की दलीलें और विरोध

दूसरी तरफ, प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष इन सभी याचिकाओं और दावों का अदालत में कड़ा विरोध कर रहा है. मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देकर वाद का विरोध कर रहा है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वर्ष 1968 में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से हुआ जमीन का समझौता पूरी तरह वैध है. इसके अलावा वे 'पूजा स्थल अधिनियम 1991' (Places of Worship Act 1991) का हवाला देते हुए दलील दे रहे हैं कि इस कानून के तहत धार्मिक स्थलों की 1947 वाली स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए हिंदू पक्ष के इन वादों को खारिज किया जाना चाहिए. दोनों पक्षों की इन भारी-भरकम दलीलों के बीच आज दोपहर 2 बजे होने वाली इस अदालती कार्यवाही पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं.