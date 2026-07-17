1968 का समझौता अवैध या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू? शाही ईदगाह मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर आज होगी जंग

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मोहम्मद गुफरान/:प्रयागराज: मथुरा के बहुचर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बेहद अहम मोड़ आने वाला है. माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच आज दोपहर ठीक 2 बजे से इस पूरे विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर मैराथन सुनवाई शुरू करेगी. अदालत इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए सभी 18 वादों (याचिकाओं) पर एक साथ सुनवाई कर रही है.
संपूर्ण 13.37 एकड़ जमीन और गर्भगृह सौंपने की मांग
अदालत में दाखिल किए गए इन वादों में मुख्य रूप से विवादित परिसर की पूरी 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि को सौंपने की पुरजोर मांग की गई है. हिंदू पक्ष का स्पष्ट और कड़ा तर्क है कि इतिहास में एक क्रूर मुगल आक्रांता ने प्राचीन मंदिर को नष्ट करके जबरन वहां शाही ईदगाह का ढांचा खड़ा कर दिया था. याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान में जहां कथित ईदगाह मौजूद है, असल में वही भगवान श्रीकृष्ण का मूल गर्भगृह स्थान है, इसलिए इस ढांचे को वहां से तुरंत हटाकर पूरी जमीन जन्मभूमि ट्रस्ट को वापस की जानी चाहिए. ईदगाह वाली जगह पर मंदिर का गर्भगृह है ऐसे में उसे श्रीकृष्ण जन्मभूमि को सौंपी जाए, कथित ईदगाह को जन्मभूमि स्थान से हटाए जाने की मांग की गई है.
1968 के समझौते को बताया अवैध
इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वर्ष 1968 में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के बीच जमीन को लेकर हुए सदियों पुराने समझौते को पूरी तरह से अवैध और अमान्य ठहराया है. उनका कहना है कि यह समझौता अवैध तरीके से किया गया था, जिसका अब कोई कानूनी आधार नहीं है.
मुस्लिम पक्ष की दलीलें और विरोध
दूसरी तरफ, प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष इन सभी याचिकाओं और दावों का अदालत में कड़ा विरोध कर रहा है. मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देकर वाद का विरोध कर रहा है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वर्ष 1968 में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से हुआ जमीन का समझौता पूरी तरह वैध है. इसके अलावा वे 'पूजा स्थल अधिनियम 1991' (Places of Worship Act 1991) का हवाला देते हुए दलील दे रहे हैं कि इस कानून के तहत धार्मिक स्थलों की 1947 वाली स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए हिंदू पक्ष के इन वादों को खारिज किया जाना चाहिए. दोनों पक्षों की इन भारी-भरकम दलीलों के बीच आज दोपहर 2 बजे होने वाली इस अदालती कार्यवाही पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं.
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