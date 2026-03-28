इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर टली श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई, जानिए अगली तारीख

Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की सुनवाई टल गई है. अब 10 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. एकल पीठ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नो एडवर्स आर्डर के आग्रह पर सुनवाई स्थगित की है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 01:06 PM IST
Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है. हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को दोपहर दो बजे अगली सुनवाई होगी. शनिवार को न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने 'नो एडवर्स आर्डर' के आग्रह पर यह मामला स्थगित कर दिया है. 

Shri Krishna JanmabhoomiShahi Idgah MosqueMathura DisputeAllahabad High Courtnext hearingApril 10no adverse order

