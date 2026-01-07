22 साल में आबादी बढ़ी पर मतदाता घट गए! SIR के बाद बदली संगमनगरी की चुनावी तस्वीर

SIR in Prayagraj: यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद मसौदा सूची जारी कर दी गई है. इसमें पूरे प्रदेश में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. वहीं, संगमनगरी प्रयागराज में एसआईआर के बाद चुनावी तस्वीर बदल गई है. मसौदा सूची में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. यहां 22 साल में आबादी तो बढ़ी पर वोटर घट गए.

उत्तरी विधानसभा से सबसे ज्यादा नाम कटे

एसआईआर के बाद संगम नगरी प्रयागराज के 11 लाख 56 हजार 306 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. इसमें सबसे ज्यादा शहर उत्तरी विधानसभा से नाम कटे हैं. इसके अलावा शहर पश्चिमी और दक्षिणी विधानसभा में भी मतदाताओं की संख्या घट गई है. हालांकि इन तीनों विधानसभा में पिछले 22 सालों में आबादी तो बढ़ गई, लेकिन मतदाताओं की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है.

22 साल बाद आबादी बढ़ी

साल 2003 की अहर्ता के आधार पर पिछले एसआईआर में प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा में 3 लाख 77 हजार 592 मतदाता थे, लेकिन 2025 के एसआईआर के बाद उत्तरी विधानसभा में मतदाताओं की संख्या घटकर 2 लाख 48 हजार 748 हो गई. वहीं, शहर पश्चिमी में 3 लाख 70 हजार 381 वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद अब 3 लाख 27 हजार 5 मतदाता नई सूची में शामिल किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किस विधानसभा से कितने वोटर कम हुए

इसी तरह शहर दक्षिणी विधानसभा में 2 लाख 82 हजार 319 वोटर थे. नए एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या घटकर 2 लाख 74 हजार 999 हो गई. यानी 22 के बीच शहर की तीनों विधानसभा क्षेत्रों की आबादी तो बढ़ गई, लेकिन वोटर की संख्या शहर उत्तरी में 1 लाख 28 हजार 844, शहर पश्चिमी विधानसभा में 43 हजार 376 कम हुई. जबकि दक्षिणी विधानसभा में 7 हजार 320 मतदाता कम हुए. यानी 22 साल के बाद नए एसआईआर के बीच शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों की आबादी तो बढ़ी लेकिन मतदाता की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट आई है.

सबसे बौद्धिक विधानसभा

शहर उत्तरी विधानसभा के जीएचएस बूथ के बीएलओ अनुज कुमार का कहना है कि ये विधानसभा सबसे बौद्धिक मानी जाती है. यहां पर हाईकोर्ट के वकील, प्रतियोगी छात्र और नौकरी पेशे से जुड़े लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन एसआईआर के चलते इसमें ज्यादातर लोग अपने मूल जनपद में ट्रांसफर हो गए. यही वजह है कि यहां के वोटर में कमी आई है.

35 लाख 36 हजार वोटरों की संख्या हुई

वहीं, डीएम मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि पहले 46 लाख 92 हजार 850 मतदाता थे, लेकिन एसआईआर के बाद 11 लाख 56 हजार से अधिक मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया है. इसके चलते अब 35 लाख 36 हजार 555 मतदाताओं की संख्या पहुंच गई है. डीएम मनीष वर्मा ने कहा कि 6 फरवरी तक ऑब्जेक्शन और क्लेम किया जा सकता है. अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को नए सिरे से जारी होगी.

अपना वोट शिफ्ट कर सकते हैं

डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जो लोग किसी कारण बस मतदाता सूची से छूट गए हैं, उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा. वहीं जो लोग अपना वोट अपने मूल जगह या फिर रहने वाली जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं उन्हें फॉर्म 8 भरना होगा.

यह भी पढ़ें : UP SIR Draft Voter List: यूपी में SIR ड्राफ्ट जारी, 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, जानें आगे क्या हाेगा?

यह भी पढ़ें : बाराबंकी में SIR प्रक्रिया में चौंकाने वाला खुलासा, पंचायत और नगरीय में विधानसभा से ज्यादा वोटर