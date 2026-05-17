फतेहपुर में यमुना नदी में नहाने गए 6 बच्चे डूबे, चार की मौत, कौशांबी में भी तीन दोस्त गहरे पानी में फंसे

Fatehpur news: फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के कुनुवा का डेरा गांव में यमुना नदी में नहाने गए छह बच्चे डूब गए. गहरे पानी में जाने से चार बच्चों की डूबकर मौत हो गई. वहीं, दो को गोताखोरों ने बचा लिया. मृतक बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के​ लिए भेज दिया गया है. मृतकों की पहचान हसीबुद्दीन, शाहिद, अंश और शान के रूप में हुई है. बताया गया कि सभी तपनी गांव के रहने वाले थे.

कौशांबी में गंगा नदी में तीन दोस्त डूबे

वहीं, कौशांबी में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया. महिला घाट पर नहाने गए तीन दोस्तों में से एक किशोर गहरे पानी में डूबकर लापता हो गया, जबकि दो अन्य किशोरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से लापता किशोर की तलाश जारी है.

गंगा नहाने गए थे तीनों दोस्त

मामला कौशांबी थाना क्षेत्र के महिला घाट का है, जहां रविवार करीब 12 बजे अमन निषाद, उमेश निषाद और प्रदीप कुमार तीनों दोस्त नहाने के लिए पहुंचे थे. तीनों किशोर ग्राम तारा का पूरा के रहने वाले हैं. अमन निषाद की उम्र करीब 14 वर्ष, उमेश निषाद की 15 वर्ष और प्रदीप कुमार की उम्र लगभग 17 वर्ष बताई जा रही है. नहाने के दौरान घाट पर पानी अधिक गहरा होने के कारण अमन निषाद पुत्र तुलसीदास अचानक पानी में डूब गया और देखते ही देखते लापता हो गया.

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लोगों ने शोर मचाया तब बच पाई जान

मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद उमेश और प्रदीप को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे. फिलहाल गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से अमन की तलाश लगातार जारी है.

टोंस नदी में डूब गए चार युवक

बता दें कि एक दिन पहले ही प्रयागराज क मेजा थाना क्षेत्र के बलुआ गांव के पास टोंस नदी में स्नान करने गए चार किशोर अचानक गहरे पानी में समा गए. हादसे में दो किशोर और एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को स्थानीय मछुआरों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना के बाद इलाके में मातम और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. सभी नैनी के रहने वाले थे.

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