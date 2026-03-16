प्रतापगढ़ में डबल मर्डर! घर में सो रही मां और 12 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या, दीवारों पर बिखरा मिला खून

प्रतापगढ़ न्यूज/सुनील यादव :​ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. अंतू कोतवाली क्षेत्र के पारा हमीदपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रही मां और उसके 12 वर्षीय मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. सोमवार सुबह जब घटना की जानकारी हुई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया. घर के अंदर खून से लथपथ दोनों शव पड़े मिले और दीवारों पर भी खून के छींटे दिखाई दिए.

जानिए पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 40 वर्षीय महिला अपने 12 साल के बेटे के साथ घर में सो रही थी. सोमवार सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों को शक हुआ. जब लोग अंदर पहुंचे तो मां-बेटे के शव देखकर उनके होश उड़ गए. दोनों के सिर पर किसी भारी हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं.

पति बाहर कमाने गया था, उजड़ गया परिवार

बताया जा रहा है कि मृतका का पति रोजी-रोटी कमाने के लिए दूसरे शहर में रहता है. परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए वह दूर रहकर मेहनत कर रहा था, लेकिन पीछे से उसका हंसता-खेलता घर उजड़ गया. इस दर्दनाक घटना की खबर मिलते ही पति और परिवार के अन्य लोग बदहवास हो गए.

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दीवारों पर खून के निशान, वारदात से दहशत

घटना स्थल का मंजर बेहद भयावह बताया जा रहा है. घर के कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था और दीवारों पर भी खून के छींटे मिले हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने बेहद बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया है. गांव के लोगों में इस घटना के बाद डर और दहशत का माहौल है.

पुलिस जांच में जुटी, गांव में पसरा सन्नाटा

घटना की सूचना मिलते ही अंतू कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है. इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर घर में घुसकर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

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