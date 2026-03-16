Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3142688
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रतापगढ़ में डबल मर्डर! घर में सो रही मां और 12 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या, दीवारों पर बिखरा मिला खून

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में घर में सो रही मां और उसके 12 वर्षीय मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. सोमवार सुबह जब घटना की जानकारी हुई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया. घर के अंदर खून से लथपथ दोनों शव पड़े मिले और दीवारों पर भी खून के छींटे दिखा

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 16, 2026, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतापगढ़ में डबल मर्डर! घर में सो रही मां और 12 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या, दीवारों पर बिखरा मिला खून

प्रतापगढ़ न्यूज/सुनील यादव :​ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. अंतू कोतवाली क्षेत्र के पारा हमीदपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रही मां और उसके 12 वर्षीय मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. सोमवार सुबह जब घटना की जानकारी हुई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया. घर के अंदर खून से लथपथ दोनों शव पड़े मिले और दीवारों पर भी खून के छींटे दिखाई दिए.

जानिए पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, 40 वर्षीय महिला अपने 12 साल के बेटे के साथ घर में सो रही थी. सोमवार सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों को शक हुआ. जब लोग अंदर पहुंचे तो मां-बेटे के शव देखकर उनके होश उड़ गए. दोनों के सिर पर किसी भारी हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं.

पति बाहर कमाने गया था, उजड़ गया परिवार
बताया जा रहा है कि मृतका का पति रोजी-रोटी कमाने के लिए दूसरे शहर में रहता है. परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए वह दूर रहकर मेहनत कर रहा था, लेकिन पीछे से उसका हंसता-खेलता घर उजड़ गया. इस दर्दनाक घटना की खबर मिलते ही पति और परिवार के अन्य लोग बदहवास हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

दीवारों पर खून के निशान, वारदात से दहशत
घटना स्थल का मंजर बेहद भयावह बताया जा रहा है. घर के कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था और दीवारों पर भी खून के छींटे मिले हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने बेहद बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया है. गांव के लोगों में इस घटना के बाद डर और दहशत का माहौल है.

पुलिस जांच में जुटी, गांव में पसरा सन्नाटा
घटना की सूचना मिलते ही अंतू कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है. इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर घर में घुसकर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत से कैसे बना यूपी? धुरंधर भी नहीं जानते होंगे उत्तर प्रदेश के नामों का पूरा खेल
 

TAGS

Pratapgarh News

Trending news

Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में डबल मर्डर! घर में सो रही मां और 12 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या!
Mathura News
'वो नहीं मिल तो जान दे दूंगा...' प्रेमिका से शादी नहीं हुई तो टावर पर चढ़ा प्रेमी
Lucknow news
वेज थाली में निकला मांस और हड्डी का टुकड़ा! ग्राहकों ने दर्ज कराई FIR
Salman Khan
एक फोटो से बढ़ी हलचल! जब सलमान से मिले अखिलेश...क्या है इस मुलाकात के पीछे का राज?
Sambhal news
'पूरे खानदान खत्म करा दूंगा...' होली मिलन समारोह में BJP नेता का विवादित बयान
Rashtriya Swayamsevak Sangh
संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी,6 प्रांतों की जगह 10 संभागों में बंटेगा UP
aligarh news
'मुझे रमजान-ईद नहीं पता, होली-दिवाली से मतलब', सांसद सतीश के बयान से गरमाई सियासत
Lucknow news
एक सवाल, चार विकल्प और बड़ा विवाद; यूपी SI भर्ती परीक्षा में ‘पंडित’ शब्द पर हंगामा
up accident
ट्रैक्टर-ट्राली में जा घुसी कार, 4 लोगों की मौत,उत्तराखंड के रहने वाले थे सभी मृतक
Haldwani news
हल्द्वानी की फेमस ब्लॉगर ज्योति अधिकारी ने की सुसाइड की कोशिश! वीडियो में दिखा दर्द