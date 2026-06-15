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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: सोमवती अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में त्रिवेणी के पावन संगम तट पर आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा है. ब्रह्ममुहूर्त से ही लाखों श्रद्धालु मां त्रिवेणी की पावन जलधारा में पुण्य की डुबकी लगा रहें हैं. संगम के सभी घाट स्नानार्थियों से पटा हुआ है, हर कोई आज के इस ख़ास मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य अर्जित करने के लिए डुबकी लगाने के लिए आह्लादित दिखाई दे रहा है. श्रद्धालु संगम में स्नान के साथ घाटों पर दीपदान और पूजा अर्चना कर रहें हैं, इसके साथ ही दुग्धाभिषेक और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य भी देते हुए नज़र आ रहें हैं.
सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व
सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है. मान्यता है कि आज के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं. पितृ दोष भी ख़त्म होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है. सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं व्रत रखकर परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती हैं. इसके साथ ही बहुत सी महिलाएं पीपल के पेड़ की परिक्रमा और पूजा का भी विधान है। इस दिन किया गया दान बेहद फलदायी माना गया है. ख़ास करके चावल, आटा, दाल, फल, दूध और चीनी के दान का विशेष महत्त्व है.यही वजह है कि त्रिवेणी के तट श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हैं और स्नान दान कर रहें हैं.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से भी ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर जल पुलिस और प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ एनडीआरफ की टीमें भी मौजूद हैं, स्नानार्थियों को गहरे जल में जाने से बचाने के लिए डीप वॉटर बैरिकेटिंग भी की गई है. महिला स्नानार्थियों के लिए घाटों पर कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम भी लगाए गए हैं.
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