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सोमवती अमावस्या पर संगम तट पर उमड़ा आस्था का हुजूम, त्रिवेणी में श्रद्धालु लगा रहे पुण्य की डुबकी

Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या के मौके पर संगम तट पर आस्था का हुजूम उमड़ा हुआ है. श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं. ब्रह्ममुहूर्त से ही संगम का तट स्नानार्थियों से पटा हुआ है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 15, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:04 AM IST
सोमवती अमावस्या पर संगम तट पर उमड़ा आस्था का हुजूम, त्रिवेणी में श्रद्धालु लगा रहे पुण्य की डुबकी
Image Credit: Prayagraj News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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