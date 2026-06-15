सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व

सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है. मान्यता है कि आज के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं. पितृ दोष भी ख़त्म होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है. सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं व्रत रखकर परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती हैं. इसके साथ ही बहुत सी महिलाएं पीपल के पेड़ की परिक्रमा और पूजा का भी विधान है। इस दिन किया गया दान बेहद फलदायी माना गया है. ख़ास करके चावल, आटा, दाल, फल, दूध और चीनी के दान का विशेष महत्त्व है.यही वजह है कि त्रिवेणी के तट श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हैं और स्नान दान कर रहें हैं.